"The Sickness" to debiutancki album grupy Disturbed, który premierę miał na początku marca 2000 r. i dał Amerykanom stałe miejsce w świecie nu metalu.

Co prawda początkowo nie uznawano płyty za sukces komercyjny, to po latach "The Sickness" uważane jest za jeden z największych osiągnięć zespołu. Wystarczy wspomnieć, że do tej pory tylko w USA sprzedano 5 milionów egzemplarzy, a magazyn "Revolver" umieścił album na liście 20 najlepszych płyt nu metalu.

Disturbed w Polsce: gdzie i kiedy zagrają?

Trasa z okazji 25-lecia wspomnianej płyty obejmuje jeden przystanek w Polsce. Koncert zaplanowany jest na 10 października krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Jak zdradził zespół, koncert będzie podzielony na dwa sety: pierwszy to utwory z płyty "The Sickness", a drugi będzie zawierał największe przeboje grupy.

Gościem specjalnym będzie zespół zaliczany do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu, czyli Megadeth.