Disturbed i "The Sound of Silence" w Gdańsku: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

16 czerwca 2020 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie wystąpi amerykańska grupa Disturbed. To właśnie ich wersja "The Sound of Silence" (w oryginale duet Simon & Garfunkel) była puszczana na wiecach ku pamięci Pawła Adamowicza, zamordowanego w styczniu prezydenta Gdańska.

David Draiman (Disturbed) w akcji /Stephen J. Cohen /Getty Images

Przypomnijmy, że po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, 14 stycznia tłumy mieszkańców miasta pojawiły się na Długim Targu, aby uczcić pamięć polityka.



Wideo Najbardziej wzruszający moment wiecu po śmierci prezydenta Adamowicza w Gdańsku

Reklama

Jednym z najbardziej wzruszających momentów było zaprezentowanie utworu "The Sound of Silence" w wersji zespołu Disturbed bez żadnego podkładu muzycznego. Wiele osób będących w tamtym czasie na miejscu, nie potrafiło ukryć łez wzruszenia.



Sprawdź tekst utworu "The Sound of Silence" w serwisie Teksciory.pl!

Nagranie stało się hymnem tragicznych wydarzeń z Gdańska. Już wtedy pojawiły się głosy o zaproszeniu Disturbed do Gdańska.



20 czerwca na Torwarze w Warszawie podczas koncertu Amerykanów pod koniec wykonania "The Sound Of Silence" na telebimie pojawiło się zdjęcie Pawła Adamowicza.

Teraz ogłoszono, że Disturbed zagra w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) 16 czerwca 2020 r.

Clip Disturbed The Sound Of Silence

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 8 listopada o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się 6 listopada o 10.00 i potrwa do 8 listopada do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 7 listopada o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 8 listopada do 10.00.