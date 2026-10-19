Początek koncertu na TAURON Arenie przypominał scenę z filmu: na scenie pojawiły się zakapturzone postacie, które po chwili rozstąpiły się, odsłaniając artystę, który przywitał się po polsku: "Cześć Polsko! To dla mnie wielki zaszczyt być tutaj i występować przed Wami. Cieszę się, że mogę rozpocząć moją światową trasę koncertową w Polsce - kraju, który odwiedzam po raz pierwszy. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli, aby podzielić się z nami tym wyjątkowym, wzruszającym momentem. Być może będzie to wspomnienie, które zachowamy na zawsze".

Najłatwiej byłoby napisać, że Dimash ma niezwykłą skalę głosu. To prawda, ale takie stwierdzenie nie oddaje w pełni tego, co było słychać podczas koncertu. Jego głos potrafi być potężny, operowy, by za chwilę stać się delikatny i intymny. Swobodnie porusza się między rejestrami, a przy tym nie sprawia wrażenia, jakby zależało mu wyłącznie na pokazaniu, jak wysoko potrafi zaśpiewać. Tak też poznałem Dimasha parę lat temu - gdy z ciekawości wpisałem w internetową wyszukiwarkę: "mężczyźni z największą skalą głosu". Choć Dimash nie jest rekordzistą pod względem skali głosu, wyróżnia się na tle innych wokalistów osobowością i charakterystyczną barwą. Jest w tym głosie coś, co trudno zamknąć w jednej muzycznej szufladce.

Dimash wystąpił w krakowskiej TAURON Arenie! Zobacz galerię + 15

Jednym z najbardziej wymownych przykładów była "Ave Maria", skomponowana przez Igora Krutoya, współczesnego rosyjsko-ukraińskiego kompozytora. Dimash wykonał utwór bez słów i pokazał, jak głos naprawdę może być instrumentem.

Trasa "DIMENSIONS" ma pokazywać różne oblicza artysty: wokalisty, kompozytora i człowieka stojącego za rozbudowaną produkcją koncertową. W Krakowie po raz pierwszy zaprezentował program przygotowany na tę trasę, łączący nowe kompozycje z utworami, na które fani czekali od lat. Jedną z premier było "Somebody Loves You". Nowa piosenka spotkała się z ciepłym przyjęciem publiczności.

Szczególnym momentem była również pierwsza prezentacja "Jarabai", nowego utworu śpiewanego po kazachsku. Tytuł nawiązuje do jaśniejącego księżyca. Włączenie do programu kompozycji zakorzenionej w języku i kulturze ojczystej artysty przypominało, że mimo międzynarodowej kariery Dimash nie odcina się od swoich korzeni.

Kolejną premierą było "Yazgi", wykonane po turecku. Takie propozycje sprawiają, że repertuar wokalisty trudno ograniczyć do jednej stylistyki czy nawet jednego języka. W jego świecie muzycznym spotykają się różne tradycje, a zmiany brzmienia i sposoby śpiewania są naturalną częścią jego występów.

Nie zabrakło też utworów, które fani doskonale znają: "Fire", "Give Me Your Love", "Tau Ishinde", "Stranger", "Samgau" czy "Weekend". Do tego doszła nowość z tego roku "Aqerke" - tradycyjna kazachska pieśń ludowa, którą artysta wydał w nowej, współczesnej aranżacji.

Szczególnie zapadło mi w pamięć "The Story of One Sky" - piosenka-przesłanie i refleksja nad tym, co łączy ludzi niezależnie od kraju, języka czy pochodzenia.

Podczas koncertu Dimash pozdrowił członków rodziny obecnych na widowni. Zabrakło jednak wśród nich młodszego brata, którego artysta chciał zaprosić do udziału w trasie. Plany pokrzyżowały jednak studia w Chinach. Dimash przypomniał za to publiczności "Realise My Song" - utwór napisany przez swojego brata".

Na tym nie kończyły się niespodzianki. Dimash wielokrotnie udowadniał, że ma świetny kontakt z publicznością. Fani podchodzili pod scenę, przynosili kwiaty i prezenty, prosili o autografy. Artysta reagował na te gesty, zatrzymywał się i spełniał prośby, na ile pozwalała sytuacja. Jeden z najbardziej nieoczekiwanych momentów wydarzył się wtedy, gdy Dimash wypatrzył w tłumie młodego chłopaka i zaprosił go na scenę.

"Jestem z Tyraspola w Mołdawii. Dosłownie pół dnia jechałem, żeby być na twoim koncercie" - przedstawił się Timur.

Chłopak miał też coś do zaprezentowania. Kiedy zaczął śpiewać, szybko stało się jasne, że nie jest to przypadkowy występ odważnego fana. Timur swobodnie poruszał się w bardzo wysokich rejestrach, z których słynie również Dimash. Jednym z fragmentów, które wykonał, było "SOS d'un terrien en détresse" - utwór po francusku szczególnie kojarzony z repertuarem kazachskiego wokalisty. Szkoda, że nie znalazł się on w oryginalnej setliście, bo właśnie na tę piosenkę liczyłem. W pewnym sensie jej brak zrekompensowała jednak niespodziewana interpretacja młodego Mołdawianina.

Timur zakończył występ przy głośnych brawach, a cała sytuacja dobrze pokazała, jak międzynarodowa jest społeczność skupiona wokół Dimasha. Do Krakowa przyjechali ludzie gotowi spędzić wiele godzin w podróży, by usłyszeć go na żywo. Niektórzy z nich sami mają talent, który zasługuje na uwagę.

Trzygodzinnym (!) koncertem w TAURON Arenie Dimash rozpoczął nową trasę, zaprezentował premierowy program i połączył swoje najbardziej rozpoznawalne utwory z nowymi kompozycjami: były rozbudowane aranżacje, zmiany języków i muzycznych konwencji, ale też osobiste historie oraz spontaniczne spotkania z fanami.

Tak właśnie wyglądał pierwszy raz Dimasha w Polsce, a na zakończenie artysta zwrócił się do publiczności: "I will be back".