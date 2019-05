Diana Krall na koncercie w Polsce: Marc Ribot na scenie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Słynny gitarzysta Marc Ribot pojawi się w składzie zespołu wspierającego Dianę Krall na jej koncercie w Tauron Arenie Kraków (28 czerwca).

Marc Ribot (z prawej) ponownie pojawi się na jednej scenie z Dianą Krall (z lewej) /Jack Vartoogian /Getty Images

Jak już informowaliśmy, kanadyjska pianistka i wokalistka jazzowa Diana Krall wystąpi w Krakowie prezentując przekrojowy repertuar uwzględniający jej najważniejsze utwory i największe przeboje. Akompaniować jej będą niezwykle cenieni muzycy.

Na kontrabasie zagra siedmiokrotny zdobywca Grammy, który współpracował z m.in. Paulem McCartneym, Stingiem, Chrisem Botti czy Pharaohem Sandersem - Robert Hurst.

Za perkusją zasiądzie, podopieczny legendarnego Raya Browna, znany ze współpracy z Oscarem Petersonem, Miltem Jacksonem, Donaldem Byrdem, a także Kanye Westem, Commonem czy Paulem McCartneyem i wieloma innymi muzykami - Karriem Riggins.

Gościem specjalnym koncertu będzie natomiast zdobywca Grammy, mający na koncie współpracę z Lonnie Smithem, Johnem Scotfieldem, nauczyciel Jeffa Coffina - Joe Lovano.

Do nich dołącza amerykański gitarzysta Marc Ribot, który szerszej publiczności dał się poznać dzięki współpracy z Tomem Waitsem. W ciągu czterdziestoletniej kariery wydał ponad 20 albumów sygnowanych swoich nazwiskiem i udzielił się na niezliczonej ilości płyt takich artystów jak wspomniany wcześniej Tom Waits, Robert Plant, Elton John, Norah Jones, The Black Keys czy John Zorn.

Kanadyjka pierwsze wielkie sukcesy odniosła w latach 90., a jej płyty regularnie pokrywały się wtedy złotem i platyną. Największą sławę przyniósł jej album "When I Look in Your Eyes" z 1999 roku, który aż 52 tygodnie spędził na szczycie jazzowego notowania Billboardu i przyniósł Dianie aż dwie nagrody Grammy.

Ostatnia jej płyta, nagrana z Tonym Bennettem, zatytułowana "Love Is Here To Stay" z piosenkami George'a i Iry Gershwinów, ukazała się w 2018 r. i zajęła pierwsze miejsce na liście Top Jazz Albums Billboardu.

W trakcie swoich tras koncertowych Diana Krall nie omijała Polski, a każdy jej koncert był niezwykle ciepło przyjmowany przez publiczność ceniącą sobie jej bogaty dorobek.

Bilety na koncert w Tauron Arenie Kraków dostępne w cenie 229-339 zł (przedsprzedaż) i 249-419 zł (w dniu koncertu).



