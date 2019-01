Devin Townsend: Drugi koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Nieobliczalny Kanadyjczyk Devin Townsend 29 listopada wystąpi w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu.

Wokalista będzie promować szykowany na 29 marca nowy album "Empath".

Po niedawnym, ostatecznym rozwiązaniu grupy Devin Townsend Projekt, której symbolicznym pożegnaniem była zarejestrowana w Bułgarii i wydana w lipcu płyta koncertowa / DVD "Ocean Machine - Live At The Ancient Roman Theatre Plovdiv", słynny Kanadyjczyk i były filar metalowego Strapping Young Lad, postanowił skupić się na karierze solowej, kojarzonej dotąd z muzyką z pogranicza progresywnego rocka i metalu oraz nurtu ambient.

"Po roku intensywnego nagrywania, miksowania i refleksji podjąłem decyzje o kolejnym kroku w mojej karierze jako wykonawca. Osiągnąłem sukces i mam świetne wspomnienia z Devin Townsend Project i Strapping Young Lad, ale mam też to szczęście, że mogę podążać za swoją muzą, tam gdzie mnie prowadzi" - podkreśla Devin Townsend.

"Z dumą ogłaszam, że na pierwszej 'zespołowej' części trasy 'Empath' rozwinę swoje skrzydła jak jeszcze nigdy dotąd i trasa z 'zespołem wspierającym' będzie zmieniać się tak, jak będzie to dyktować muzyka. 'Empath Europe Volume 1' będzie tego pierwszym przykładem, a pierwsza część trasy rozpocznie się w Europie (inne kontynenty wkrótce). Spędziłem dużo czasu rozmyślając nad tym co chciałbym zrobić podczas tych koncertów i jedną z rzeczy, które wyciągnąłem z DTP jest świadomość tego, że chce włączyć więcej improwizacji do tego co robię. Z najlepszymi muzykami, których mogłem znaleźć oraz z materiałem 'Empath', moim planem jest interpretowanie moich wcześniejszych utworów i nowego materiału z 'Empath'" - zapowiada.

"Mniej komputerów i mniej sztywnej struktury. Chciałbym wykorzystać Volume 1 jako sposób, by przekazać ludziom moją muzykę w potencjalnie nowy sposób. Mam nadzieję, że przyjdziecie na moje koncerty. Jako performer jest to dla mnie niesłychanie ważne, aby móc wchodzić w interakcję i mam nadzieję, że każdy koncert będzie unikatowym doświadczeniem" - dodaje wokalista.

Bilety na koncert we Wrocławiu dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 1 lutego od 10:00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników strony LiveNation.pl wystartuje w środę, 30 stycznia o 10.00 i potrwa do 1 lutego do godziny 09:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy we wtorek, 29 stycznia o godz. 10.00 i zakończy się 1 lutego o godz. 09:00.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 5 kwietnia Townsend wystąpi w Klubie Stodoła w Warszawie.