Deep Purple wraca do Polski po dwóch latach. Znamy szczegóły koncertu

Łódzki występ będzie jedynym koncertem Deep Purple w Polsce w tym roku. Zespół przyjedzie w ramach europejskiej trasy "SPLAT! Europe Winter 2026", a Atlas Arena wypełni się do ostatniego miejsca. Wszystkie wejściówki zostały wyprzedane.

Bramy Atlas Areny zostaną otwarte o godz. 18. Jako support zaprezentuje się brytyjski zespół Jayler, którego występ rozpocznie się godzinę później. Deep Purple pojawi się na scenie o godz. 20:30.

Wydarzenie odbędzie się w Atlas Arenie przy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 w Łodzi. Organizatorzy zalecają wcześniejsze sprawdzenie numeru sektora oraz wejścia wskazanego na bilecie.

Deep Purple: koncert i bilety

Osoby, które dopiero planowały zakup wejściówek, nie mają dobrych wiadomości. Koncert jest wyprzedany, a bilety na Deep Purple nie będą dostępne w dniu wydarzenia w kasach hali. Na oficjalnych platformach sprzedażowych nie ma już żadnych wolnych miejsc.

Warto zachować ostrożność przy zakupie biletów z drugiej ręki. Organizator nie gwarantuje ważności wejściówek pochodzących z nieoficjalnych źródeł.

Deep Purple - setlista koncertu w Łodzi

Dokładna setlista Deep Purple nie została ujawniona przed koncertem. Program może różnić się od repertuaru prezentowanego podczas wcześniejszych występów trasy, jednak fani mogą liczyć zarówno na najważniejsze przeboje grupy, jak i nowszy materiał.

W dotychczasowych setlistach pojawiały się m.in. "Highway Star", "Hush" oraz obowiązkowe "Smoke on the Water". W Łodzi mogą zabrzmieć także "Perfect Strangers", "Black Night" i "Space Truckin'".

Obecny skład Deep Purple tworzą Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey oraz Simon McBride. Ostatni z wymienionych dołączył do grupy w 2022 roku, zastępując Steve'a Morse'a. Koncert będzie kolejną polską wizytą zespołu, który po raz pierwszy wystąpił w naszym kraju w 1991 roku.

Jak dojechać do Atlas Areny?

Atlas Arena znajduje się tuż obok dworca Łódź Kaliska. Spacer z dworca do hali zajmuje około 10 minut, dlatego pociąg może być jednym z najwygodniejszych sposobów dotarcia na koncert.

Do obiektu można również dojechać komunikacją miejską. W pobliżu Atlas Areny zatrzymują się tramwaje linii 8, 10A, 10B, 12, 14, 15 i 18 oraz autobusy linii 6, 52, 65B, 80A, 80B, 86, 93, 97A, 97B, 99 i N2. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualny rozkład na stronie łódzkiego MPK.

Ze względu na komplet publiczności należy spodziewać się większego ruchu w okolicy hali. Organizatorzy rekomendują przyjazd jeszcze przed otwarciem bram.

Atlas Arena: parking przed koncertem Deep Purple

Kierowcy mogą skorzystać z parkingu przy Atlas Arenie, który dysponuje ponad 1100 miejscami. Rezerwacja miejsca kosztuje od 70 zł i daje gwarancję wjazdu na parking. Bez wcześniejszego zakupu trzeba liczyć się z brakiem wolnych miejsc oraz kolejką przy wjeździe.

Alternatywą jest płatny parking przy Aquaparku Fala przy al. Unii Lubelskiej 4, położony około pięciu minut pieszo od hali. Pomiędzy aquaparkiem a Atlas Areną znajdują się także wyznaczone bezpłatne miejsca, jednak ich liczba jest ograniczona.



