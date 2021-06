Deep Purple: Koncert w Polsce przełożony na 2022 r. [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

12 października 2022 r. to nowa data koncertu grupy Deep Purple w Atlas Arenie w Łodzi. Legendzie hard rocka w roli gościa specjalnego towarzyszyć będzie amerykańska formacja Jefferson Starship.

Grupa Deep Purple wystąpi w Polsce w 2022 r. /Jim Bennett /Getty Images

Nowa data spowodowana jest oczywiście pandemią koronawirusa, koncert został przełożony z pierwotnego terminu jeszcze w 2020 r.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w październiku tego roku, a także w pierwotnym terminie w 2020 roku zachowują swoją ważność na łódzki występ zespołu w 2022 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły.

Deep Purple promować będą album "Whoosh!", który ukazał się na początku sierpnia 2020 r. Formacja po raz trzeci - po "inFinite" (2017) i "Now What?!" (2013) - połączyła siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół do Nashville, aby stworzyć i nagrać nowe utwory.

Grupa zaprezentuje się w składzie: Ian Gillan (wokal), Steve Morse (gitara), Roger Glover (bas), Ian Paice (perkusja) i Don Airey (klawisze).



W roli gościa specjalnego przed Deep Purple zaprezentuje się amerykańska grupa Jefferson Starship.

To zespół, który wywodzi się z formacji Jefferson Airplane. Po raz pierwszy nazwa Jefferson Starship pojawiła się w 1970 roku, kiedy to ukazał się solowy album Paula Kantnera "Blows Against The Empire", ale grupa tak naprawdę powołana do życia została w 1974 roku, debiutując w tym samym roku za sprawą płyty "Dragon Fly".

Pod nazwą Jefferson Starship zespół działał do 1985 roku, a po odejściu Kantnera grupa tworzyła dalej pod skróconą nazwą Starship. Z początkiem lat 90. Kantner przywrócił formację do życia pod pierwotną nazwą, a po śmierci muzyka w 2016 roku grupa kontynuowała swoją działalność.

Zespół ma na koncie trzy platynowe płyty oraz osiem złotych krążków. Do największych przebojów należą "Miracles" i "With Your Love".

W sierpniu 2020 r. ukazała się najnowsza po 12-letniej przerwie EP-ka grupy, "Mother of the Sun".

W obecnym składzie występują David Freiberg (wokal, gitara), Donny Baldwin (perkusja), Chris Smith (klawisze, bas), Cathy Richardson (wokal, gitara) i Jude Gold (gitara).



Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 190 / 210 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 340 / 360 zł

Siedzące kat. 1 - 285 / 305 zł

Siedzące kat. 2 - 205 / 225 zł

Siedzące kat. 3 - 170 / 190 zł.