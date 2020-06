Deep Purple: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. przez koronawirusa [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa promująca nadchodzącą płytę "Whoosh!" grupy Deep Purple została przełożona na 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa. To oznacza, że koncert legendy hard rocka w Łodzi odbędzie się w innym terminie.

Ian Gillan (Deep Purple) w akcji /Medios y Media /Getty Images

- Chyba nie czujemy jeszcze, że to na 100 procent koniec... - mówił w rozmowie z Interią Roger Glover, basista Deep Purple, na kilka dni przed ostatnim koncertem w Krakowie (3 grudnia 2019 r.).

Wtedy już potwierdzono kolejny występ weteranów w naszym kraju - miał się on odbyć 14 października w Atlas Arenie w Łodzi.

Teraz okazało się, że trasa promująca 21. studyjny album legendy hard rocka została przeniesiona na 2021 r. Koncert w Polsce odbędzie się w tym samym miejscu niemal dokładnie rok później, 13 października 2021 r.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który pierwotnie miał odbyć się w październiku tego roku, zachowują swoją ważność na łódzki występ zespołu w 2021 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły. Organizatorzy "gorąco apelują" o zachowanie zakupionych już biletów.

Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 190 / 210 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 340 / 360 zł

Siedzące kat. 1 - 285 / 305 zł

Siedzące kat. 2 - 205 / 225 zł

Siedzące kat. 3 - 170 / 190 zł.

Płyta "Whoosh!" ukaże się 12 czerwca. Formacja po raz trzeci - po "inFinite" (2017) i "Now What?!" (2013) - połączyła siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół do Nashville, aby stworzyć i nagrać nowe utwory.

Oto szczegóły nowego albumu Deep Purple:



1. "Throw My Bones"

2. "Drop The Weapon"

3. "We're All The Same In The Dark"

4. "Nothing At All"

5. "No Need To Shout"

6. "Step By Step"

7. "What the What"

8. "The Long Way Round"

9. "The Power of the Moon"

10. "Remission Possible"

11. "Man Alive"

12. "And The Address"

13. "Dancing In My Sleep".