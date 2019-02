​Decapitated na Pol'and'Rock Festival 2019. Gwiazda death metalu zagra w Kostrzynie

3 sierpnia na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock) w Kostrzynie nad Odrą zagra grupa Decapitated, polska legenda death metalu.

Decapitated w akcji /Grzegorz Ksel / Reporter

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono pięć zagranicznych gwiazd - to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji oraz Amerykanie z Black Stone Cherry. Polskim "rodzynkiem" są metalowcy z Acid Drinkers.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Decapitated po raz trzeci zagra na Przystanku Woodstock, poprzednio był gwiazdą w 2016 r.



Deathmetalowa ekipa wciąż promuje album "Anticult", który trafił na rynek w lipcu 2017 roku.

"To już nie jest czysty death metal. W tej chwili muzyka Decapitated to mieszanka muzycznych pomysłów, które ciężko opisać. Połączyliśmy death metal, thrash, rock'n'roll, nawet black metal i klimatyczne elementy. Wszystko to sprawia, że Decapitated jest wyjątkowy. Uwielbiam słuchać wszelkiego rodzaju metalu i wszystkich rodzajów muzyki w ogóle" - mówił jeszcze przed premierą "Anticult" Wacław "Vogg" Kiełtyka, gitarzysta i współzałożyciel zespołu.

U jego boku występują Rafał "Rasta" Piotrowski (wokal), Hubert Więcek (bas) i Michal Łysejko (perkusja).



