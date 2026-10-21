Cztery występy już wyprzedane! Niechęć szykuje wyjątkowe zamknięcie rozdziału

Jesienna trasa Niechęci nie będzie wyłącznie okazją do przypomnienia znanych nagrań. Zespół zamierza sprawdzić na żywo ponad godzinę nowych kompozycji, nad którymi pracuje z myślą o następnym wydawnictwie. Istotną częścią występów pozostanie oczywiście improwizacja. Muzycy chcą rozwijać premierowy repertuar w kontakcie ze słuchaczami, dlatego reakcje publiczności mają współtworzyć koncertowe doświadczenie i wpływać na dalszą pracę nad utworami.

Każdy z koncertów potrwać ma około dwie i pół godziny! Obok nowości zabrzmią kompozycje z albumów "Reckless Things" oraz "2025". Trasa stanowić będzie jednak pożegnanie z tym repertuarem.

Cztery terminy już bez biletów! Gdzie zagra Niechęć?

Zainteresowanie trasą sprawiło, że wyprzedały się już pierwsze występy w Gdańsku i Krakowie oraz oba warszawskie koncerty. W Gdańsku i Krakowie pozostają jeszcze dodatkowe terminy. Pełny harmonogram obejmuje dziesięć wydarzeń:

06.11.2026 - Gdańsk, Scena MONK (sold-out)

07.11.2026 - Gdańsk, Scena MONK

20.11.2026 - Warszawa, Klub Mechanik (sold-out)

27.11.2026 - Rzeszów, Rzeszowskie Piwnice

28.11.2026 - Kraków, Klub RE (sold-out)

29.11.2026 - Kraków, Klub RE

05.12.2026 - Warszawa, DK Kadr (sold-out)

10.12.2026 - Poznań, 2progi

11.12.2026 - Wrocław, Nietota

12.12.2026 - Katowice, Kinoteatr Rialto

Specjalne wydanie "2025" dostępne podczas trasy

Koncertom będzie towarzyszyć specjalna gratka dla kolekcjonerów. Na miejscu pojawi się limitowana, numerowana edycja albumu "2025". Fani będą mogli również kupić wznowienia "Reckless Things" i "Śmierci w miękkim futerku", dostępne na płytach CD oraz winylach.

Niechęć wyrasta z jazzu, ale nie zamyka się w jego granicach. W muzyce grupy pojawiają się elektroniczne barwy, hipnotyczne rytmy i nastrojowość kojarząca się ze ścieżkami filmowymi. Na scenie te elementy zyskują dodatkową intensywność - organizatorzy OFF Festivalu przedstawiali formację jako "wielogłową, sceniczną bestię"!