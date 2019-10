Conchita Wurst na dwóch koncertach w Polsce. Sprawdź szczegóły!

Zwycięzca Eurowizji 2014 wyrusza w europejską trasę koncertową promującą jego najnowszą płytę "Truth Over Magnitude". Wokalista zawita również do Polski, gdzie zagra dwa koncerty.

Conchita Wurst w 2020 roku wystąpi w Polsce /Thomas Niedermueller/Life Ball 2015 /Getty Images

Conchita Wurst stała się sławna po tym, jak w 2014 roku wygrała Eurowizję piosenką "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów. Ostatecznie Austriak zgolił głowę, ale nie przestał eksperymentować ze swoim wizerunkiem.



Aktualnie Conchita promuje swój trzeci album, który zapowiadały single: "Trash All the Glam" (posłuchaj!), "Hit Me" (posłuchaj!), "See Me Now" (posłuchaj!), "To the Beat" oraz "Under the Gun" (posłuchaj!).



Wokalistka rusza w europejską trasę koncertową z nowym materiałem, w ramach której odbędą się także dwa koncerty w Polsce. 3 lutego Conchita wystąpi w Krakowie, a 4 lutego, w Warszawie. Na razie nie ujawniono konkretnych lokalizacji wydarzeń.



Conchita Wurst swój nowy album zapowiadała i promowała serią odważnych zdjęć oraz wideo w mediach społecznościowych. Wokalista pozuje na nich nago osłaniając się jedynie kawałkiem materiału.



Płyta "Truth Over Magnitude" miała swoją premierę 25 października.



