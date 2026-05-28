Niedługo po premierze swojego czwartego albumu studyjnego, zatytułowanego "Wishbone", oraz świetnie przyjętym tournee "The Wishbone Pajama Show Tour" obejmującym Stany Zjednoczone i Meksyk, Conan Gray ogłosił kolejną, światową trasę koncertową. "Wishbone World Tour 2026" wystartowało wraz z początkiem roku, a w maju rozpoczęła się jego europejska część. 27-latek odwiedził już m.in. Glasgow, Londyn, Amsterdam, Paryż, Hamburg czy Oslo, a przed nim jeszcze kilkanaście kolejnych dat.

Conan Gray wystąpi w Krakowie! Wraca do Polski po niespełna roku

Wielokrotnie nagradzany, multiplatynowy wokalista i autor piosenek nie zapomniał o Polsce. Choć ostatni raz dał koncert przed naszą rodzimą publicznością niespełna rok temu - na głównej scenie Open'er Festivalu 2025 w Gdyni - teraz ponownie zagra w naszym kraju. Kraków został jednym z przystanków na trasie! 29 maja 2026 r. artysta wystąpi w TAURON Arenie, a gościem specjalnym wydarzenia będzie Esha Tewari.

Bilety na wydarzenie trafiły do sprzedaży jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a ich ceny wahały się pomiędzy 179 a 349 złotych. Obecnie można kupić ostatnie wejściówki na trybuny oraz strefę VIP tuż pod sceną.

Kim jest Conan Gray? 2025 rok był dla niego kolejnym przełomem!

Artysta ma za sobą rekordowy rok - album "Wishbone" zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Album Sales oraz w Top 3 Billboard 200, co stanowi najlepszy tydzień sprzedażowy w karierze Conana. W Polsce płyta ta zadebiutowała na czwartym miejscu OLiS.

Pochodzący z Teksasu 27-latek zdobył popularność w 2020 r., kiedy jego pierwszy album "Kid Krow" zadebiutował w pierwszej piątce płyt na liście Billboard 200. Wydawnictwo prędko uzyskało status platynowy i przyniosło hity takie jak "Heather", "Maniac" czy "The Story".

Z ponad 12 miliardami globalnych streamów, Gray powrócił na listy Billboard z kolejnymi albumami: "Superache" (2022), "Found Heaven" (2024) i wcześniej wspominanym "Wishbone" (2025). Dziś piosenkarz uznawany jest za jeden z najważniejszych muzycznych głosów generacji Z.

