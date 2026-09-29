W 2027 roku festiwal Colours of Ostrava ponownie odbędzie się w Dolních Vítkovicach - w wyjątkowej przestrzeni, w której dawne huty stają się sceną dla koncertów światowych i czeskich gwiazd oraz różnorodnych form i gatunków muzyki, teatru, sztuki i debat.

W historii festiwalu wystąpili m.in. Bob Geldof, Sinéad O'Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. czy The Cure. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2027 roku.

Colours of Ostrava 2027: Robbie Williams pierwszym headlinerem!

Robbie Williams, brytyjski wokalista, muzyk i jeden z największych showmanów swojego pokolenia, wystąpi w środę 21 lipca. "Do Ostrawy przywiezie swój najnowszy album 'Britpop', a także przypomni o 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty z przebojem 'Let Me Entertain You', otwiera się w nowym oknie. W ciągu trzech dekad stał się jedną z najbardziej wyrazistych postaci brytyjskiej muzyki popularnej i niekwestionowanym królem scenicznej rozrywki" - czytamy w zapowiedzi festiwalu.

"Robbie Williams to dla mnie przede wszystkim osobowość. To artysta, którego znacie, nawet jeśli nie jesteście jego fanami. Przez ponad trzy dekady potrafił pozostać aktualny, zmieniać się, zaskakiwać, a jednocześnie zachować własny styl. I właśnie takie osobowości chcemy zapraszać na Colours. Artystów, którzy mają za sobą mocną historię, wielkie piosenki, a jednocześnie potrafią stworzyć moment, który zostaje w pamięci na długo po zakończeniu koncertu" - mówi dyrektor artystyczny Colours of Ostrava Filip Košťálek.

"Charyzma Robbiego Williamsa trafia prosto pod skórę od pierwszej sekundy, gdy pojawia się na scenie w świetle reflektorów. Na jego koncert szedłem jako kompletny nie-fan. Po 90 minutach wychodziłem jednak jako jego fan i polecam ten show wszystkim swoim znajomym. To trochę jak dobra komedia w kinie - bawi, ale zostawia w nas coś więcej niż tylko śmiech. Po takim koncercie chce się, żeby ta chwila trwała bez końca. A koncertowe hity nuci się jeszcze przez kolejny tydzień. Robbie Williams jest już dziś legendą - nie tylko gwiazdą muzycznych list przebojów, ale także świetnym storytellerem i entertainerem" - dodaje Košťálek.

"Świetnie i nie możemy się doczekać kolejnych", "Mój kochany!", "Moje milenialskie serce tańczy", "Spodziewałem się wszystkiego, ale to naprawdę mnie zaskoczyło", "Nie mogę się doczekać!" - piszą fani pod ogłoszeniem.

Przypomnijmy, że bilety na Colours of Ostrava 2027 są już w sprzedaży na oficjalnej stronie festiwalu. Obecnie standardowy karnet czterodniowy kosztuje 4190 koron (ok. 750 zł). Fresh Ticket dla osób w wieku 16-21 lat kosztuje 2690 koron (ok. 480 zł), a bilety dla dzieci powyżej 140 cm wzrostu i do 15. roku życia - 1690 koron (ok. 300 zł).



