W formule "day & night experience" wystąpią artyści bezpośrednio związani z Ibizą, muzyką house i globalną sceną Circoloco. Bedouin, Carlita, Honey Dijon, JAMBACK, Job Jobse, PAWSA, Prospa to stali bywalcy największych scen na świecie od uwielbianego Burning Mana, po Cercle, Coachellę i Tomorrowland. Teraz wystąpią w Warszawie. Co musisz wiedzieć?

Circoloco Warsaw nadchodzi! Dziedziniec Pałacu w Wilanowie zamieni się w największy parkiet taneczny w Polsce

Za selekcją stoi Circoloco - marka, która od ponad dwóch dekad wyznacza standardy globalnej sceny klubowej, łącząc underground z międzynarodowym zasięgiem. To line-up, który nie tylko przyciąga nazwiskami, ale przede wszystkim pokazuje pełne spektrum współczesnej muzyki elektronicznej - od ikon po artystów definiujących jej przyszłość.

Circoloco Warsaw 2026! Bartłomiej Surma materiały promocyjne

Na czele zestawienia stoi Honey Dijon - jedna z najważniejszych postaci współczesnego house'u, artystka o korzeniach chicagowskiej sceny, współpracująca m.in. z Madonną i Beyoncé. Bedouin to duet znany z emocjonalnych, transkulturowych setów, obecny na największych festiwalach świata i związany z Ibizą. Carlita reprezentuje nowe pokolenie artystów - łączy klasyczne wykształcenie muzyczne z nowoczesną elektroniką. PAWSA to jeden z kluczowych twórców współczesnego tech house'u, znany z minimalistycznego, klubowego brzmienia.

Nowa energia sceny elektronicznej. Ibiza zawita do Warszawy

Job Jobse to symbol autentyczności i selekcji opartej na emocjach, związany z amsterdamską sceną klubową. Prospa reprezentują nową brytyjską falę rave'u i elektroniki, regularnie obecni na największych festiwalach. JAMBACK to jedno z najszybciej rosnących nazwisk sceny, które warto obserwować w 2026 roku według DJ Mag. Jego utwór "Positive" osiągnął rekordowy sukces na Beatport.

Korzenie wydarzenia sięgają kultowego DC-10 Ibiza i projektu Circoloco, który dziś obecny jest w najważniejszych miastach świata. Warszawska edycja przenosi to doświadczenie do wyjątkowej przestrzeni historycznej.

"Chcemy budować wydarzenia, które wykraczają poza sam line-up. Łączyć najwyższy poziom artystyczny z miejscami, które mają znaczenie i historię. Pałac w Wilanowie, określany polskim Wersalem, idealnie wpisuje się w tę ideę. Model łączenia wyjątkowych miejsc historycznych z muzyką od lat funkcjonuje na świecie, m.in. przy Piramidach w Gizie, w wiedeńskim Schönbrunn Palace czy na Copacabana Beach. Teraz po raz pierwszy format w takiej skali pojawia się w Polsce" - mówi Maciej Kawulski, współzałożyciel Awake Events.

Jedna data, historyczne doświadczenie. To wydarzenie nie może cię ominąć

9 maja Pałac w Wilanowie zamieni się w przestrzeń, w której historia spotka się z globalną kulturą klubową. Pałac w Wilanowie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Polsce i wyjątkowy przykład barokowej architektury końca XVII wieku. Dawna letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego łączy w sobie elementy pałacu, ogrodów w stylu francuskim oraz historycznej symboliki solarnej. Dziś kompleks jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków w Europie i pełni funkcję muzeum oraz przestrzeni kultury, w której historia spotka się ze współczesnym wydarzeniem muzyki elektronicznej.

