Cieszanów Rock Festiwal 2019: Znamy pierwsze gwiazdy imprezy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W związku z okrągłym jubileuszem 10-lecia Cieszanów Rock Festival organizatorzy zapowiedzieli muzyczną podróż do przeszłości. Kto pojawi się w Cieszanowie?

Grabaż z Pidżamą Porno powraca do Cieszanowa /Artur Szczepański / Reporter

10. edycja Cieszanów Rock Festival odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia w Cieszanowie (woj. podkarpackie).



Organizatorzy zapraszają na koncertowy cykl "The Best of CRF", festiwalowe atrakcje w klimacie "dawnych festiwali" oraz wakacyjny wypoczynek nad kąpieliskiem Wędrowiec. Na scenie nie zabraknie również muzycznych nowości i zagranicznych gości. W kwietniu startuje sprzedaż pierwszej puli biletów.

Poznaliśmy pierwsze gwiazdy tegorocznej odsłony - to Pidżama Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, Łydka Grubasa, Koniec Świata, Cyrk Deriglasoff, Hańba! i Inkwizycja.

"Cieszanów Rock Festiwal ma już 10 lat! To nie do pomyślenia. Nigdy bym nie przypuszczał, że ta impreza może się tak rozwinąć. Pamiętam, że pierwszy raz zawitaliśmy tu grając na festiwalu poświęconemu Tadeuszowi Nalepie... Potem zmienili się organizatorzy i senna impreza, powoli, zaczęła nabierać rozpędu" - wspomina wokalista Krzysztof "Grabaż" Grabowski, który w Cieszanowie grał zarówno z Pidżamą Porno, jak i swoim drugim zespołem Strachy Na Lachy.

Festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące tj. rockoteki, wystawy fotograficzne, warsztaty muzyczne i turnieje sportowe oraz spotkania z artystami w Strefie Fan.

Promocyjna pula karnetów dostępna w terminie 2-15 kwietnia 2019:

Karnet trzydniowy (obejmuje koncerty 15.08 (Scena Alternatywna) oraz 16-17.08 (Scena Główna) - 100 zł

Pole namiotowe - 40 zł (stała cena).

