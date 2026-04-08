30 marca fani Celine Dion usłyszeli wiadomość, na którą czekali od lat - wokalistka wróci na scenę! W opublikowanym nagraniu gwiazda przekazała, że jesienią da dziesięć koncertów w Paris La Défense Arena.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Dion wyznała, że cierpi na zespół Moerscha-Woltmanna, czyli tzw. syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne, bardzo rzadkie schorzenie autoimmunologiczne, które objawia się m.in. bólem i sztywnieniem mięśni. "Codziennie ciężko pracuję, aby odzyskać siłę i zdolność do ponownego występu. Wszystko, co znam, to śpiewanie. To jest to, co robiłam przez całe życie i to, co kocham robić najbardziej" - mówiła wtedy.

Od tej pory mogliśmy zobaczyć ją publicznie tylko dwa razy - w lipcu 2024 roku podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, a później także na pokazie mody w Arabii Saudyjskiej.

Celine Dion z kolejnymi informacjami. Fani zachwyceni

6 kwietnia ruszyła przedsprzedaż biletów na zapowiedziane koncerty Celine Dion. Zarejestrowała się na nią rekordowa liczba osób - ponad 9 milionów! Z tego powodu zdecydowano się dodać do listy kolejnych sześć koncertów. Wszystkie odbędą się we wrześniu i październiku tego roku.

Wciąż trwają prace nad tym, jak zapewnić bezpieczeństwo wokalistce podczas występów. Wiadomo już, że Dion będzie śpiewać na siedząco, a pomiędzy koncertami będzie korzystać z pomocy lekarzy i fizjoterapeutów.

