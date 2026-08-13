Cała Polska ruszy do tańca. Polsat zaprasza na wielkie wesele

Mrągowska impreza od dekady przypomina, że określenie "weselny przebój" może obejmować znacznie więcej niż disco polo. W kolejnych edycjach obok gwiazd muzyki tanecznej pojawiali się wykonawcy popowi, rockowi i estradowi, których piosenki od lat rozbrzmiewają podczas rodzinnych uroczystości. Podobnie będzie tym razem, ponieważ program obu wieczorów połączy bardzo różne nazwiska oraz style.

Jubileusz rozpocznie się w piątek 14 sierpnia od koncertu w stylu wielkiego wesela, natomiast dzień później publiczność wróci do amfiteatru na poprawiny. Bilety zostały już wyprzedane, a bramy obiektu zostaną otwarte o godz. 18:30.

W roli gospodarzy zobaczymy Elę Romanowską i Rafała Maseraka, którym będą towarzyszyć Ilona Krawczyńska oraz Piotr Gumulec. Z okazji dziesiątej edycji organizatorzy zaplanowali dla prowadzących odnowienie małżeńskiej przysięgi, oczywiście jako część festiwalowego widowiska.

Zenon Martyniuk, Kayah i Andrzej Piaseczny na pierwszym koncercie

Piątkowy skład dobrze pokazuje szeroką formułę imprezy. Najpopularniejsze piosenki muzyki tanecznej przypomną Zenon Martyniuk, Boys, Classic, MIG, Piękni i Młodzi, Playboys, Łobuzy oraz Jorrgus, ale na scenie pojawią się również artyści, których repertuar wykracza daleko poza disco polo.

Kayah i Andrzej Piaseczny przywiozą do Mrągowa swoje popowe przeboje, Halina Frąckowiak przypomni klasykę polskiej piosenki, natomiast grupa Piersi zadba o bardziej rockową część wieczoru. Program uzupełnią Daria Negra, Marjano Italiano i XOXO.

W piątek 14 sierpnia wystąpią:

Zenon Martyniuk

Boys

Classic

MIG

Piersi

Kayah

Andrzej Piaseczny

Piękni i Młodzi

Daria Negra

Playboys

Łobuzy

Halina Frąckowiak

Jorrgus

Marjano Italiano

XOXO

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Kto wystąpi podczas poprawin w Mrągowie?

Drugiego dnia jednym z głównych punktów programu będzie występ Sławomira i Kajry, którzy w tym roku obchodzą 15. rocznicę ślubu. Para od lat jest związana z Festiwalem Weselnych Przebojów, dlatego jubileusz ma zostać zaakcentowany również podczas sobotniego koncertu.

Na poprawinach pojawi się także Skolim, a swoje przeboje przypomną Shazza, Bayer Full, Andre i Classic. W tej części imprezy usłyszymy ponadto Halinę Mlynkovą, Nataszę, Anię Rusowicz, Rafała Brzozowskiego, Michała Milowicza, Mirosława Kalisiewicza oraz Baby Full.

W sobotę 15 sierpnia wystąpią:

Sławomir i Kajra

Halina Mlynkova

Natasza

Skolim

Mirosław Kalisiewicz

Rafał Brzozowski

Classic

Shazza

Andre

Ania Rusowicz

Michał Milowicz

Bayer Full

Baby Full

W obu koncertach wykonawcom będzie towarzyszyć orkiestra prowadzona przez Marcina Partykę, a o muzykę pomiędzy kolejnymi punktami programu zadba DJ Mietek.

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Festiwal Weselnych Przebojów 2026: gdzie oglądać?

Transmisja z mrągowskiego amfiteatru rozpocznie się 14 i 15 sierpnia o godz. 19:55 w Polsacie. O godz. 22:45 dalsza część każdego koncertu przeniesie się na antenę Polo TV.

Osoby, które nie chcą przegapić najważniejszych wydarzeń jubileuszowej edycji, będą mogły śledzić również relację na żywo w serwisie Interia Muzyka. Znajdą się w niej informacje o kolejnych występach oraz najciekawsze momenty zarówno piątkowego wesela, jak i sobotnich poprawin.