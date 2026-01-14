BTS wracają na światowe sceny. Nowa płyta i największa trasa w historii zespołu

Ostatni raz BTS w pełnym składzie pojawili się na scenie w 2022 roku. Później każdy z członków realizował własne projekty, budując indywidualne kariery. Jednym z najgłośniejszych był solowy album "D-Day" autorstwa Sugi, wydany pod pseudonimem Agust D. Trasa promująca to wydawnictwo zawitała w 2023 roku m.in. do Japonii, a kulisy pracy nad materiałem pokazano w filmie dokumentalnym "SUGA: Road to D-Day", dostępnym na platformie Disney+.

Teraz RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook ponownie łączą siły. Grupa, która od debiutu w 2013 roku zbudowała globalny fenomen i wypromowała takie hity jak "Boy with Luv", "Fake Love", "Fire", "MIC Drop" czy "Butter", szykuje się do jednego z najważniejszych momentów w swojej karierze.

Piąty album BTS. Znamy datę premiery

Nowe studyjne wydawnictwo zespołu trafi do sprzedaży 20 marca 2026 roku. Będzie to pierwszy album BTS od niemal czterech lat. Zapowiedziano, że płyta zawierać będzie 14 premierowych utworów. Przedsprzedaż ruszy wcześniej, bo już 16 stycznia.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wytwórni, szczegóły dotyczące dalszych planów zespołu miały zostać ujawnione na początku 2026 roku. Zapowiedzi szybko znalazły potwierdzenie w oficjalnych komunikatach.

Największe tournée w historii zespołu

Wraz z premierą albumu BTS wyruszą w światową trasę koncertową, zapowiadaną jako najbardziej rozbudowana w dotychczasowej historii grupy. Według informacji opublikowanych na stronie wytwórni, tournée obejmie aż 80 koncertów na różnych kontynentach. Pierwszy występ zaplanowano na 9 kwietnia 2026 roku w Goyang w Korei Południowej, a cała trasa ma potrwać do 14 marca 2027 roku.

Organizatorzy podkreślają, że lista koncertów nie jest jeszcze zamknięta. W materiałach promocyjnych pojawiła się informacja o kolejnych datach, które mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

BTS w Europie. Potwierdzone koncerty

Europejscy fani mogą być spokojni. BTS pojawią się na Starym Kontynencie latem 2026 roku. Zespół zagra po dwa koncerty w największych miastach Europy Zachodniej. W planach są występy w Madrycie 26 i 27 czerwca, następnie w Brukseli 1 i 2 lipca. Kolejnymi przystankami będą Londyn 6 i 7 lipca oraz Monachium 11 i 12 lipca. Europejską część trasy zamkną koncerty w Paryżu zaplanowane na 17 i 18 lipca.

Na razie w rozpisce nie pojawiła się Polska, jednak organizatorzy nie wykluczają rozszerzenia trasy o kolejne miasta w 2027 roku. Dla polskich fanów najbliższą lokalizacją pozostaje Monachium.

Globalny fenomen, który wciąż rośnie

Powrót BTS odbywa się w momencie, gdy k-pop ma ugruntowaną pozycję w światowym mainstreamie. Grupa od lat znajduje się w czołówce zestawień Billboardu, regularnie bije rekordy sprzedaży i odtworzeń, a jej koncerty wyprzedają się w ciągu minut. Zapowiadana trasa może ponownie potwierdzić status BTS jako jednego z najważniejszych zespołów popowych XXI wieku.

