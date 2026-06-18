Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival: "Powinniście być dumni ze swojego kraju" [RELACJA]

Choć na scenie zabrakło Fergie, której głos przez lata był jednym z symboli Black Eyed Peas, warszawska publiczność wydawała się nie narzekać na brak energii. Wokalistka opuściła zespół kilka lat temu, by poświęcić więcej czasu rodzinie. Do Polski przyjechały natomiast pozostałe filary grupy - will.i.am, Taboo i apl.de.ap. Wspierała ich J. Rey Soul, filipińsko-amerykańska wokalistka, która od kilku lat pełni rolę następczyni Fergie. Zespół postawił na największe przeboje grupy, a członkowie grupy wielokrotnie podkreślali, że energia tłumu jest dla nich równie ważna jak sama muzyka. Show wobec tego nie mogło się rozpocząć niczym innym, jak tylko "Let's Get It Started". Po czym, przed wykonaniem "Rock That Body", will.i.am zwrócił się do publiczności:

"Kto tu przyszedł, żeby pobujać się z Black Eyed Peas? Zapytam jeszcze raz: kto tu przyszedł, żeby pobujać się z BEP?!"

I rzeczywiście - od tego momentu trudno było znaleźć na trybunach czy płycie osobę, która stałaby nieruchomo. Nowością był mash-up "Mamacita" z ponadczasowym "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston i J. Rey Soul zrobiła to świetnie, prezentując swoje możliwości wokalne. Na widowni można było dostrzec powiewające filipińskie flagi, co tylko umacnia tezę, że Black Eyed Peas słyną od początku swojej kariery z tego, że celebrują różnorodność. Po J. Rey na scenie stanął Taboo, który przed "MABUTI / Bebot" skutecznie rozgrzał publiczność, porównując warszawską publiczność do fanów z innych europejskich miast.

"Będziemy dziś lepsi niż Oslo i Norwegia. Norwegia była póki co na szczycie. Będziemy lepsi niż Szwecja, choć Szwecja też była świetna. Byliśmy w Paryżu, też było fantastycznie. Ale dziś wieczorem jesteśmy w Warszawie, w Polsce. To oznacza, że musicie podążać za tą energią!"

Chwilę później dziesiątki tysięcy rąk uniosły się w górę. Ciekawym zabiegiem była autorska wariacja na temat "Seven Nation Army" zespołu The White Stripes. Charakterystyczny stadionowy motyw został wzbogacony o specjalnie przygotowaną dla polskiej publiczności przyśpiewkę:

"We're in Warsaw, and I wanna hear everybody say oh oh oh oh oh oh oh".

Takie momenty zawsze robią wrażenie, bo pokazują, że mimo światowego formatu grupa stara się tworzyć niepowtarzalną atmosferę w każdym odwiedzanym mieście. Wśród największych hitów nie zabrakło oczywiście "I Gotta Feeling", "Pump It", "Don't Stop the Party", "Meet Me Halfway" czy "The Time (Dirty Bit)", które zamieniło warszawską arenę w gigantyczny klub taneczny. Osobiście bardzo ucieszyło mnie też wykonanie "Scream & Shout".

Tłum na koncercie Black Eyed Peas - Warsaw Music Festival Zobacz galerię + 4

Nieco spokojniej zrobiło się przed wykonaniem jednego z najważniejszych manifestów zespołu - "Where Is The Love?", kiedy will.i.am wygłosił dłuższe przemówienie, w którym podziękował fanom za wieloletnie wsparcie i opowiedział o wartościach, które od zawsze przyświecały Black Eyed Peas. Dziękował zarówno tym, którzy dorastali przy muzyce zespołu, jak i rodzicom pozwalającym swoim dzieciom poznawać twórczość grupy. Mówił też o wspieraniu osób wykluczonych, niedoreprezentowanych i walczących o swoje prawa. Podkreślał znaczenie empatii, optymizmu i współpracy. Był też osobisty wątek dotyczący samej Warszawy.

"To miasto jest niesamowicie piękne. Spacerowałem po nim przez ostatnie dwa dni. Warszawa jest elektryzująca i fantastyczna. Są tu wspaniali ludzie. Powinniście być dumni ze swojego kraju" - mówił ze sceny.

Przed Black Eyed Peas na scenie Warsaw Music Festiwalu stanęli także: Helena Ciuraba, Cezary Machej & DJ Otek, Kalwi & Remi, Ronney, Alien & Majtis, Tribbs, Kacperczyk.

Ostatni trzeci dzień festiwalu zaplanowano na 20 czerwca - headlinerem ma być DJ Armin van Buuren.





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