Bittersweet Festival z kolejnym ogłoszeniem. Internauci podzieleni

Oliwia Kopcik

Bittersweet Festival ogłosił kolejnego headlinera. Będzie nim "ikona brytyjskiego popu, głos niezliczonych przebojów i emocjonalnych ballad", czyli Robbie Williams! Ten wybór podzielił uczestników wydarzenia.

Robbie Williams na scenie w Krakowie w czerwonym stroju, z mikrofonem, na tle kolorowych świateł i tancerzy.
Robbie Williams zagra na Bittersweet Festival

Bittersweet Festival zadebiutował w sierpniu 2025 roku. Organizatorzy - Good Taste Production - zaprosili wtedy do Poznania m.in. Post Malone'a, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou, Natashę Bedingfield, Hurts czy Loreen. W polskiej reprezentacji znaleźli się z kolei m.in. Taco Hemingway, Bedoes czy Julia Wieniawa.

"Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia" - tak zapowiadane jest wydarzenie.

Druga edycja odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku. Do tej pory ogłoszono m.in. Gorillaz, Twenty One Pilots, Toma Odella, Lorde, Meute, Charlotte Cardin, Rita Ora, Becky Hill czy Major Lazer.

W nowym ogłoszeniu poznaliśmy kolejnego headlinera. "W muzycznym imperium, jakie zbudował na przestrzeni dekad (solo i z Take That) jest wszystko to, co w popie kochamy najbardziej. Wyciskające łzy ballady i taneczne beaty" - piszą organizatorzy o Robbim Williamsie.

Ta wiadomość podzieliła internautów. "Bardzo was szanuje za to, że trzymacie się swojego stylu i nie ściągacie headlinerów, co tworzą od 2 lat, są trendami na TT i mają po 20lat", "Inne festiwale w tym roku nie mają do was podjazdu. Rozwaliliście system, przysięgam", "Rok temu miałem ciarki, jak cała Cytadela śpiewała 'Unwritten', mam nadzieję, że przeżyję je znowu, ale tym razem z 'Angels'" - pisze jedna grupa, podkreślając, że widać w komentarzach różnicę pokoleń. Druga z kolei jest zawiedziona wyborem. "Wciąż liczę że to prima aprilis i jednak będzie to Olivia Rodrigo", "Poważnie? Headliner popularny ostatnio w 2005", "Lubię go, ale myślę, że wszyscy liczyliśmy na trochę lepszego heada" - komentowali.

Do line-upu dołączyli też Leisure ("Melancholia, pulsujące beaty, soundtrack do zachodów słońca"), indie-rockowa mieszanka wybuchowa Giant Rooks oraz pop, R&B, zamiłowanie do soulu, potężny głos i sceniczna pewność siebie, czyli Jessie J. Polską reprezentację zasilą z kolei Sobel, zapowiadany słowami: "Ma głos, który przeszywa, a teksty trafiają prosto w serce. This is so bittersweet", oraz Mrozu.

