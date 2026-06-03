Baxter Dury to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci brytyjskiej sceny alternatywnej. Od lat jego twórczość zachwyca słuchaczy melorecytacją w miejscu klasycznego wokalu, a także ironicznymi obserwacjami rzeczywistości w tekstach. Dury niezwykle sprawnie portretuje współczesne relacje, miejskie archetypy i codzienne sprzeczności, łącząc humor z autoironią i dystansem.

W jego muzyce nie brakuje nowoczesnych brzmień, które wprowadzają klimat chłodu. To właśnie bezkompromisowe narracje i konsekwentny styl muzyczny przyniosły mu tytuł jednego z najważniejszych głosów brytyjskiej alternatywy.

Baxter Dury wydał niedawno przełomową płytę. Fani mogą usłyszeć ją na żywo w ramach trasy "Allbarone Tour 2026"

Za dzieło przełomowe w twórczości Baxtera Dury'ego uznaje się najnowszy album "Allbarone". Płyta powstała we współpracy z Paulem Epworthem i pokazała artystę od nieco innej strony - bardziej bezpośredniej, dynamicznej, rytmicznej i wyraźnie skręcającej ku nowoczesnej elektronice. "To materiał intensywny, precyzyjnie wyprodukowany i wyraźnie odcinający się od bezpiecznych schematów" - czytamy w materiałach prasowych.

Brytyjski muzyk znany jest także ze swoich wyjątkowych występów na żywo. Jego osobowość sceniczna jest charyzmatyczna, a kontakt z fanami pod sceną bardzo bezpośredni. Koncerty Baxtera to minimalistyczne show, łączące rytm, słowa i atmosferę. To intymny performens zestawiony z energetycznym graniem.

Baxter Dury wystąpi w Polsce! Co już wiemy?

Polska publiczność przekona się o tym już 10 czerwca - Baxter Dury wystąpi wówczas w warszawskiej Progresji. Show będzie częścią trasy "Allbarone Tour 2026", która wcześniej zawita m.in. do Sztokholmu, Barcelony czy Pragi. Bilety na polski koncert wciąż są dostępne i można zakupić je za pośrednictwem serwisu eBilet. Organizatorem koncertu jest agencja Charm Music Poland.

Dodatkowo przed występem Brytyjczyka na scenie zobaczymy projekt I Hate Myself Because, czyli garage punkowe wcielenie Maksyma Semeniuka. Artysta na scenie płynnie łączy surowe, gitarowe riffy z wokalem będącym na granicy krzyku, tworząc wyjątkowy klimat agresji, smutku i pożądania.

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