Bambi B-DAY FESTIVAL: Wielkie nazwiska i pustki pod sceną [RELACJA]

B-DAY Festival to autorska impreza bambi. Raperka połączyła wspólne świętowanie swoich urodzin z wydarzeniem poświęconym kobietom na scenie hiphopowej. W programie znalazły się m.in. Princess Nokia, Bb trickz, Chy Cartier, Dina Ayada, PIXY oraz Karrahbooo. Zagraniczne nazwiska zapowiadano jako jedną z największych atrakcji dnia. Na papierze line-up wyglądał naprawdę ciekawie. Wszystkie zaproszone artystki cieszą się sporym zainteresowaniem na scenie i liczby to potwierdzają, tyle że nie w Polsce.

Sprowadzenie zagranicznych artystek nie zagwarantowało zainteresowania. Spora część publiczności zwyczajnie nie znała ich repertuaru, co przekładało się na spory dystans i chłodne reakcje pod sceną. Sama inicjatywa promowania kobiecego rapu jest świetna i szkoda, że w realizacji pozostawiła sporo do życzenia. Sama atmosfera na miejscu również była mało festiwalowa. Całość sprawiała wrażenie jednego bardzo długiego koncertu, a nie klimatycznego wydarzenia o określonej estetyce i jasnym celu.

Co poszło nie tak?

Frekwencja przez większość dnia była bardzo niska. Pod samą scenę dało się dotrzeć bez większego wysiłku, a miejsca siedzące przez większość wieczoru pozostawały puste. Sytuacja zmieniła się dopiero przed koncertem bambi. Wtedy publiczność zaczęła napływać, a sala wreszcie wyglądała nieco lepiej.

Największym zawodem całej imprezy okazała się być artystka, na którą czekałem najbardziej - Princess Nokia. Już na samym początku zmagała się z problemami technicznymi, które utrzymywały się przez sporą część występu. Co gorsza, cały koncert przeleciała z playbacku. Był to nieziemsko smutny widok i całkiem ironicznie wybrzmiały przy tym jej zachęty do angażowania się w akcje DIY. Skoro "do it yourself" to dobrze by było, żeby sama zaczęła rapować...

Na tym tle reszta line-upu wypadła odrobinę lepiej, choć bez fajerwerków. Bb Trickz rozjeżdżała się momentami z własnym backing wokalem, ale urzekła mnie całkiem jej mocno wyraźna estetyka. U PIXY poza "LEGACY" chyba nikt z publiczności nie znał jej kawałków, więc i reakcje były wyraźnie słabsze od tych, na jakie liczyła. Z podobnymi problemami liczyła się Dina Ayada, bo choć dowiozła wszystko na naprawdę wysokim poziomie, entuzjazm widowni był niewielki. BIA z kolei... nie dotarła na festiwal.

Bambi uratowała swój festiwal

Jak już wspomniałem, trochę gęściej zaczęło się robić tuż przed wejściem bambi na scenę, to dość przykre zważając na fakt, że jej występ poprzedzało 8 innych koncertów. Trzeba jednak oddać Michalinie, że dowiozła show kompletny. Zgadzało się tu naprawdę wszystko - imponujące kostiumy sceniczne, zespół tancerzy, ładna, cyrkowa oprawa wizualna i do tego towarzyszyła jej cała orkiestra! Wśród gości znaleźli się m.in. Bedoes 2115, Oki, Guzior i Bardal z Rowu Babicze. Na tle reszty dnia był to występ naprawdę dopracowany i wyjątkowy.

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Bambi zapowiedziała, że chce kontynuować B-Day w kolejnej edycji. Pozostaje liczyć, że organizatorom uda się poprawić trochę kwestii, bo potencjał jest. Wystarczyłoby mocniej zadbać o to, żeby zagraniczne gwiazdy trafiły do publiczności, która zna je nie tylko z pojedynczych TikTokowych przebojów i żeby naprawdę przypominało to festiwal.