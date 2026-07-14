Bad Bunny to portorykański artysta, który w ostatnich latach zyskał międzynarodową popularność i miano "króla latynoskiego trapu". Jest sześciokrotnym zdobywcą nagród Grammy, obecnie ma na swoim koncie także sześć albumów studyjnych, które odniosły spory sukces komercyjny, a ostatni z krążków - "Debí Tirar Más Fotos" - okrzyknięty został jednym z najbardziej docenianych przez krytyków w 2025 r.

Artysta słynie nie tylko ze swoich gorących rytmów wpadających w ucho, lecz także z działalności na rzecz osób dyskryminowanych przez władze z powodu pochodzenia - publicznie broni Latynosów, którzy zamieszkują USA, apelując o życie i pracę w lepszych warunkach. Jawnie mówi o tym, że jest za niepodległością Portoryko, które obecnie zależne jest od Stanów Zjednoczonych.

Bad Bunny po raz pierwszy w Polsce! Trasa "Debí Tirar Más Fotos World Tour" zawita do Warszawy

We wtorek, 14 lipca 2026 r., Bad Bunny po raz pierwszy zagra koncert w Polsce. Portorykańczyk wystąpi na PGE Narodowym w ramach trwającej od listopada 2025 r. trasy "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Na stadionie wybrzmią hity takie jak "DTMF", "NuevaYol", "Me Porto Bonito" czy "Monaco", na scenie pojawi się słynna La Casita z tańczącymi w niej wybranymi z widowni fanami, a Bad Bunny po raz kolejny udowodni, dlaczego jego koncerty należą dziś do najchętniej komentowanych i najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych na świecie. Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem wydarzenia?

Bad Bunny na PGE Narodowym w Warszawie - o której godzinie przyjść na stadion? Przed główną gwiazdą wystąpi support

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ticketmaster - oficjalną bileterię zajmującą się sprzedażą wejściówek na koncert Bad Bunny'ego - bramy na stadion otwarte zostaną o godz. 16:30. Już półtorej godziny później na scenie rozpocznie się widowisko.

O godz. 18:00 wystąpi support. Główna gwiazda wieczoru ukaże się oczom publiczności o godz. 19:00. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godz. 22:00.

Jako support przed Bad Bunnym wystąpi zespół Chuwi. Portorykańska grupa, w której skład wchodzą Willy Aldarondo, Lorén Aldarondo, Wester J. Aldarondo i Adrián López, towarzyszy artyście podczas całego tournee "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Debiut formacji przypadał na 2019 r. - od tamtej pory muzycy tworzą muzykę łączącą tradycyjne karaibskie rytmy (bomba, plena i salsa) z nowoczesnym indie, jazzem i psychodelią, którą zarażają słuchaczy z całego świata.

Zaproszenie Chuwi na trasę koncertową Bad Bunny'ego nie było przypadkiem. Zespół dołączył wcześniej do wokalisty na albumie "Debí Tirar Más Fotos", nagrywając z nim w duecie utwór "Weltita".

Jak dojechać na koncert Bad Bunny'ego na PGE Narodowym? Warszawa jest przygotowana

W związku z koncertem Bad Bunny'ego na PGE Narodowym, w którym udział weźmie ok. 80 tys. fanów, władze miasta zapowiadają utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z tym uczestnikom radzi się korzystać z transportu publicznego - komunikacja miejska ma umożliwić zarówno przyjazd na teren imprezy przed, jak i po zakończeniu koncertu.

Na PGE Narodowy dostać się można metrem linii M2, która kursuje co kilka minut (wysiąść należy na stacji Stadion Narodowy). Nieopodal stadionu zatrzymują się też pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich (stacja Warszawa Stadion). Z powodu remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na Moście Józefa Poniatowskiego wyjątkowo nie można dojechać na miejsce tramwajami. Uruchomiona została autobusowa linia zastępcza Z-9.

Po koncercie Bad Bunny'ego uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów z Ronda J. Waszyngtona. Linia 138 dojedzie do Bokserskiej, 509 na Winnicę i na Gocław, a 517 w stronę Ursusa.

Wydarzenie zmusiło władze Warszawy do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, o których przeczytać można na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie wiadomo jeszcze, czy Most Józefa Poniatowskiego - będący główną drogą wydostania się samochodów z terenu stadionu - zostanie wyłączony z ruchu po koncercie. Jeśli policja podejmie taką decyzję, wówczas autobusy skierowane zostaną na trasy objazdowe, a przez most bezpiecznie będą mogli przedostać się piesi.

Bad Bunny w Warszawie - parking

Jeśli ktoś zdecyduje się zrezygnować z transportu miejskiego i przyjedzie na koncert Bad Bunny'ego własnym samochodem, będzie mógł skorzystać z parkingu na błoniach PGE Narodowego. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywa się ulicami Targową oraz Sokolą. Auto można zostawić w godzinach 5:30 - 00:00. Bilety parkingowe można zakupić wcześniej - za pośrednictwem strony internetowej. Wówczas ceny prezentują się następująco: motocykl - 50 zł, samochód osobowy - 60 zł, minibus - 100 zł, bus - 140 zł.

Bad Bunny w Warszawie - dach stadionu PGE Narodowego

Jedną z informacji, która zwykle najbardziej ciekawi uczestników koncertów na PGE Narodowym, jest pozycja dachu stadionu. Jak czytamy na oficjalnej stronie - wieści o tym, czy będzie on otwarty, czy zamknięty "pojawią się wkrótce".

Bad Bunny w Warszawie - zakaz wnoszenia toreb i przechowalnia bagażu

Na teren imprezy zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek plecaków czy torebek - niezależnie od rozmiaru. Organizatorzy koncertu w związku z tym zapewniają, że na miejscu znaleźć można będzie przechowalnie bagażu - jedną zlokalizowaną przed bramą nr 2, drugą przed bramą nr 11, a trzecią wewnątrz budynku między bramami nr 2 i 3. Pozostawienie tam rzeczy kosztuje 50 zł.