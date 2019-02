"Artyści Przeciw Nienawiści": Natalia Niemen i inni. Znamy ceny biletów

Organizatorzy specjalnego koncertu "Artyści Przeciw Nienawiści" podali kolejne szczegóły. Bilety kosztować będą 50 zł niezależnie od miejsca.

Inicjatywa Dody i pomysł na zorganizowanie koncertu "Artyści Przeciw Nienawiści", spotkały się z dużym odzewem. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 90 wykonawców, m.in. Katarzyna Nosowska, Bajm, Natalia Kukulska, Budka Suflera, Patrycja Markowska, Maryla Rodowicz, Sławek Uniatowski, Michał Szpak, Cleo, Margaret, Ralph Kaminski, Mela Koteluk, Ewelina Lisowska, BOKKA, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Daria Zawiałow, Enej, Wilki, Stanisław Karpiel-Bułecka, Gosia Andrzejewicz, Kasia Cerekwicka, Dawid Kwiatkowski i Justyna Steczkowska, a poparcie dla akcji wyrazili także inni artyści.

"Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej, do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Dziewczyny, pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. I teraz jest na to najlepszy moment, żeby nauczyć naszych obserwatorów, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To jak, dziewczęta? Przekażmy sobie znak pokoju" - mówiła Doda.

Idea porozumienia ponad podziałami pojawiła się po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koncert "Artyści Przeciw Nienawiści" odbędzie się 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi.

"Każdy bilet niezależnie od strefy i miejsca kosztuje 50 zł to dzięki Wam mamy nadzieje, na powodzenie koncertu. Cały przychód z biletów przeznaczony jest na organizację koncertu" - czytamy.



Na Instagramie pojawiły się zdjęcia pierwszych uczestników koncertu. Są to Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Grzegorz Hyży, Sarsa, Cleo, Ewelina Lisowska, Margaret, Gromee, Dawid Kwiatkowski, Marina, Jula, Sound'n'Grace, Enej, Golec uOrkiestra, Kasia Popowska, Kasia Moś, Patricia Kazadi, Filip Lato, Marcin Wyrostek, Nick Sinckler i Magda Bereda.

Kolejni ujawnieni wykonawcy to: Doda, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, Stachursky, IRA, De Mono (Andrzeja Krzywego), Saszan, Magdalena Tul, Ola Nizio, Agnieszka Twardowska, Arek Kłusowski, Clodie, Łobuzy, Zouzy i Leszek Stanek.



Teraz dołączyli do nich Natalia Niemen oraz idole nastolatków - Sylwia Przybysz i Jeremi Sikorski.

Pod zdjęciem Sylwii (ponad 13 tysięcy polubień) rozgorzała burzliwa dyskusja na temat konfliktu i zakończeniu współpracy pomiędzy 20-letnią wokalistką a wytwórnią My Music. Część fanów zastanawia się, czy akurat Przybysz powinna brać udział w koncercie przeciw nienawiści, tłumacząc, że to przecież wokalistka "sieje hejt".



