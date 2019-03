Ariana Grande: Koncert w Polsce. Wiemy, kto będzie supportem w Krakowie

W sierpniu rozpocznie się wielka europejska trasa Ariany Grande. Artystka wystąpi także w Polsce - w Krakowie, a supportować ją będzie angielska wokalistka Ella Mai.

Ella Mai wystąpi przed Arianą Grande podczas europejskiej trasy koncertowej /Cassidy Sparrow /Getty Images

Multiplatynowa gwiazda Ariana Grande podczas koncertów w ramach "The Sweetener World Tour" odwiedzi także Europę.



21 koncertów halowych odbędzie się m.in. w Londynie, Glasgow, Amsterdamie, Paryżu, Berlinie, Pradze, Kopenhadze, Wiedniu czy w Krakowie.



Trasa koncertowa rozpoczyna się już w marcu w USA. Do czerwca Ariana Grande przemierzy całą Amerykę Północną.



Po wakacjach artystka wyruszy za Atlantyk. Europejska część koncertów rozpocznie się w Londynie, 19 sierpnia.

Przed koncertami Ariany Grande występować będzie Ella Mai. To młoda - 23-letnia piosenkarka R&B oraz autorka tekstów, która pochodzi z Londynu. Ma w dorobku trzy studyjne mini-albumy i jeden długogrający krążek, zatytułowany po prostu "Ella Mai". To będzie pierwszy występ artystki w Polsce. Jej styl określany jest jako klasyczne R&B lat 90.



Przełom w karierze przyniosła Elli Mai współpraca z producentem DJ Mustard. Rozgłos zyskała za sprawą singla "Boo'd Up", który w USA ma już status potrójnej platyny. Kawałek pobił rekord w obecności na szczycie zestawienia Billboard R&B/Hip-hop Airplay w kobiecej kategorii. W 2019 r. utwór "Boo'd Up" został dwukrotnie nominowany do Grammy, ostatecznie zdobył statuetkę w kategorii Najlepsza piosenka R&B.



Ubiegły rok Ariana Grande zakończyła wyróżnieniem "Kobieta roku" Billboardu i otrzymaniem nominacji do nagrody Grammy w kategoriach Najlepszy album wokalny - pop za krążek "Sweetener" i Najlepszy popowy występ solowy dla "God Is a Woman". Jednocześnie jej ostatni singel "thank u, next" dotarł na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100 i pobił rekord "Most Spotify Streams" dla utworu wykonanego przez artystkę w jednym tygodniu.



Polski koncert Ariany Grande odbędzie się 9 września w Tauron Arenie Kraków.



