Angelo Kelly wrócił na scenę w 2026 roku po dłuższej przerwie od występów publicznych. Wykorzystał ten czas na tworzenie nowej muzyki, a efektem jest album z tego roku "Alive", który ukazał się w lutym. Teraz artysta ruszył w trasę, stawiając na koncerty w klubach, bez wielkich ekranów, pirotechniki i całej tej scenicznej otoczki, która nierzadko odwraca uwagę od samej muzyki. Twierdził też, że chce być bliżej publiczności. Trudno nie przyznać, że w tym pomyśle jest coś odświeżającego. W warszawskiej Proximie nie było dystansu, jaki potrafi dzielić artystę od publiczności na dużych halowych widowiskach, na jakich przyszło mu grać chociażby z legendarną grupą The Kelly Family. Była za to muzyka grana na żywo, bezpośredni kontakt z fanami i Angelo, który między kolejnymi piosenkami chętnie opowiadał historie ze swojego życia.

- Tak miło w końcu wrócić do Polski. To trwało zdecydowanie za długo i naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się uwzględnić ten koncert w trasie, która tak niesamowicie się wyprzedała - przyznał ze sceny.

Obok Angela występował jego grający na gitarze elektrycznej syn Joseph. Muzyk postanowił wyjaśnić fanom, że na scenie jest ktoś z polskimi korzeniami.

- Jeśli myślicie, że nikt z nas nie jest Polakiem, to jesteście w błędzie. Babcia mojej żony była Polką. Tak, on jest Polakiem! Przywitajcie brawami mojego syna, Josepha! - powiedział, wskazując na młodego muzyka.

Koncert nie zamienił się w pokaz największych przebojów The Kelly Family, choć na takie wspomnienia z pewnością czekała część publiczności. Angelo konsekwentnie promował również swój najnowszy materiał. Jednym z pierwszych nowych utworów, które wybrzmiały w Proximie, był "Christ Be With Me" z albumu "Alive". Później pojawiły się między innymi "Don't Say Goodbye" i "Are You Alive". Nowe piosenki dobrze wpisywały się w rockowy charakter występu, ale to przy starszych utworach można było przekonać się, jak wiele wspomnień wiąże fanów z muzyką Angela. Szczególnie gdy artysta zapowiedział piosenkę, która ma dla niego bardzo osobiste znaczenie.

- Ten utwór ukazał się 30 lat temu. Napisałem go siedząc w naszej rodzinnej małej łodzi. Pisałem go dla mojej żony, Kiry. Nie przypuszczałem, że trafi na płytę ani że zostanie wydany jako singiel. A jednak tak się stało i piosenka zyskała ogromną popularność - opowiadał, zanim zabrzmiało "I Can't Help Myself".

Angelo Kelly w Warszawie (2026) Zobacz galerię + 13

Za piosenką stoi konkretna historia, a za historią - trzy dekady wspólnego życia artysty i jego słuchaczy. Fani przygotowali zresztą własną odpowiedź. W górę powędrowały czerwone serca wycięte z papieru, podświetlane od tyłu latarkami telefonów. Efekt był prosty, ale bardzo uroczy. Wśród piosenek, które pozwoliły lepiej poznać historię artysty, znalazło się również "Singapore to London". Zanim Angelo je wykonał, cofnął się do 2010 roku, kiedy razem z żoną postanowił zostawić dotychczasowe życie za sobą i zamieszkać w starym autobusie.

- Przez trzy lata podróżowaliśmy po Europie. Było przy tym mnóstwo frajdy. W tamtym okresie spotykałem na ulicy wielu ludzi. Przeżywałem piękne chwile, ale bywało też strasznie. Zdarzało się, że ktoś próbował nas okraść albo policja kazała nam odjechać - wspominał.

Jedna z takich podróży przyniosła mu inspirację do piosenki. Podczas pobytu w Holandii Angelo grał na ulicy, kiedy zatrzymał się przy nim starszy mężczyzna. Po występie zaczął opowiadać mu własną historię. Spotkanie zrobiło na muzyku takie wrażenie, że w drodze powrotnej do autobusu napisał utwór nawiązujący do życia w podróży. Takich opowieści było więcej, ale warszawski koncert miał też momenty, których nie sposób było wcześniej zaplanować. Jeden z nich wydarzył się, gdy zespół rozpoczął kolejną piosenkę. Po pierwszym wersie Angelo nagle zatrzymał muzykę. Okazało się, że fani stojący w pierwszym rzędzie zaczęli podawać mu kufle z piwem. Muzyk był wyraźnie zaskoczony polską gościnnością. Szybko jednak wyjaśnił, że sam alkoholu nie pije już od pięciu lat. Kufle przyjął więc z myślą o swoich muzykach, którzy mogli wznieść toast. Oczywiście dla 16-letniego Josepha poprosił natomiast o colę.

Cała sytuacja wywołała rozbawienie, a po energetycznej części koncertu muzycy na chwilę zeszli ze sceny. Angelo został sam z gitarą akustyczną. W tej bardziej kameralnej odsłonie wykonał "Once in a While", a następnie zapowiedział kolejny utwór z repertuaru The Kelly Family.

- Tę piosenkę napisał mój brat Michael Patrick Kelly (Paddy Kelly), a ja śpiewałem w niej bardzo wysokim głosem. Dzisiaj już nie potrafię tak zaśpiewać. Udaje mi się to tylko wtedy, kiedy wchodzę do pokoju moich dzieci i nadepnę na klocki Lego - zażartował.

Oczywiście chodziło o "An Angel". Już pierwsze dźwięki wystarczyły, by przypomnieć, jak wielkim przebojem był ten utwór i jak mocno zapisał się w historii The Kelly Family.

Kiedy zespół ponownie pojawił się na scenie, ponownie też wróciła bardziej rockowa energia - w repertuarze pojawiła się nowość z tego roku "Are You Still Alive". Przy tej piosence Angelo zszedł ze sceny i rzucił się prosto w tłum fanów, którzy przejęli go na ręce. Był to jeden z najbardziej widowiskowych momentów wieczoru. Pod koniec występu Angelo zwrócił się do zgromadzonych z obietnicą, która z pewnością ucieszyła polskich fanów.

- To było piękne wspomnienie, moment, w którym świat się zjednoczył. Było cudownie. A skoro o tym mowa… wrócimy niebawem! Pracujemy nad tym, planujemy trasę koncertową na 2028 rok. Bardzo, bardzo chcemy wrócić do Polski. Mam nadzieję, że uda się to szybciej, niż myślicie. Mam nawet nadzieję odwiedzić dwa miasta - zapowiedział.

Na koniec Angelo wykonał "Since You're There", utwór napisany dla swojego ojca. Publiczność nie zamierzała żegnać się z artystą bez bisu. Muzycy wrócili na scenę w koszulkach w biało-czerwonych barwach. Angelo miał na sobie tę z numerem jeden i własnym imieniem. Tak przygotowany zespół wykonał "Because It's Love" z repertuaru The Kelly Family, zamykając wieczór mocnym akcentem i wywołując kolejną falę okrzyków.