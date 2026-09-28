Andrea Bocelli należy do grona artystów, których głos rozpoznawalny jest na całym świecie. Choć wywodzi się ze świata opery, jego koncerty łączą w sobie muzykę klasyczną, jak i popularną. Tworzy widowiska, które przyciągają tysiące słuchaczy - niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań.

Ostatni raz Maestro wystąpił w Polsce jeszcze w tym roku! Najpierw zawitał na Polsat Plus Arenę Gdańsk, a chwilę później wystąpił na PGE Narodowym w Warszawie. Jeden z wieczorów przeszedł do historii dzięki nietuzinkowemu duetowi z przedstawicielką młodego pokolenia polskiej sceny popowej - Julią Wieniawą. 27-latka wykonała wspólnie z tenorem utwór "Canto della Terra", co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a także wywołało falę pochwalnych komentarzy w mediach społecznościowych.

Andrea Bocelli ponownie zaśpiewa dla Polaków! Zapowiedział koncert na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie

Teraz Andrea Bocelli zapowiada kolejną wizytę w naszym kraju. Już 30 maja 2027 r. zagra na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert będzie kontynuacją światowej celebracji 30-lecia albumu "Romanza". Wydany pierwotnie w 1997 r. krążek stał się jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii Włoszech i do dziś jest wspominany, jako jedno z najważniejszych wydarzeń w karierze Bocellego. To właśnie dzięki tej płycie zyskał międzynarodową rozpoznawalność, do czego przyczynił się w szczególności przebój "Time to Say Goodbye (Con te partirò)". Utwór, który znalazł się na albumie i błyskawicznie stał się tzw. "signature song" tenora, z pewnością zabrzmi również podczas koncertu w Chorzowie.

Andrea Bocelli wystąpi w Polsce już 30 maja 2027 r. materiały promocyjne

Aby uczcić 30. rocznicę wydania przełomowego albumu, wkrótce ukaże się jego specjalna edycja specjalna. Nowa wersja krążka połączy ponadczasowe, oryginalne nagrania ze specjalnymi materiałami jubileuszowymi, celebrując trzy dekady muzyki, emocji i niezapomnianych występów. Premierze "Romanza 30" towarzyszyć będzie wspominana światowa trasa koncertowa.

Organizatorzy zapowiadają niespodzianki. Kiedy i gdzie rusza sprzedaż biletów?

"Andrea Bocelli to artysta, którego koncerty za każdym razem mają wyjątkowy charakter. Po tegorocznych spotkaniach z polską publicznością w Gdańsku i Warszawie cieszymy się, że możemy zaprosić Maestro na kolejne wydarzenie - tym razem do Chorzowa. To będzie jego powrót na ten obiekt po czterech latach, a jednocześnie kolejny etap celebracji 30-lecia 'Romanza'. Jestem przekonany, że koncert dostarczy publiczności wielu pięknych muzycznych chwil. Zapewne będą też niespodzianki!" - mówi Janusz Stefański z Prestige MJM, czyli agencji, która od lat organizuje koncerty Andrei Bocellego w Polsce.

Sprzedaż biletów na wydarzenie ruszy 2 października, o godz. 10:00. Wejściówki można zakupić na stronie www.biletserwis.pl.

Maestro Andrea Bocelli nawiązał współpracę z organizacją PLUS1, aby wspierać swoją Fundację. W zależności od waluty danego miasta, 1 euro lub 1 funt z każdego sprzedanego biletu, zostanie przeznaczony na wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, opieki zdrowotnej oraz rozwoju lokalnych społeczności. Fundusze trafią do osób dotkniętych ubóstwem, analfabetyzmem, trudną sytuacją życiową i wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na stronie www.andreabocellifoundation.org.

Kim jest Andrea Bocelli? Jego lista sukcesów niemalże nie ma końca!

Andrea Bocelli, posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w branży rozrywkowej i artysta uwielbiany przez fanów na całym świecie, sprzedał blisko 90 milionów płyt i osiągnął ponad 20 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych. Oprócz koncertów na wielkich arenach oraz bijących rekordy popularności transmisji online, Maestro występował podczas wielu prestiżowych wydarzeń. Należy tu wymienić choćby Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej oraz koncerty Global Citizen. Jest laureatem Złotego Globu, siedmiu nagród Classical BRIT Awards i siedmiu World Music Awards, a także posiada własną gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław. Współpracował też z czołowymi artystami światowej sceny, m.in. z Celine Dion, Edem Sheeranem, Jennifer Lopez, Erosem Ramazzottim, Luciano Pavarottim i wieloma innymi.