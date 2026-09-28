Andrea Bocelli należy do grona artystów, których głos rozpoznawalny jest na całym świecie. Choć wywodzi się ze świata opery, jego koncerty łączą w sobie muzykę klasyczną, jak i popularną. Tworzy widowiska, które przyciągają tysiące słuchaczy - niezależnie od wieku czy muzycznych upodobań.
Ostatni raz Maestro wystąpił w Polsce jeszcze w tym roku! Najpierw zawitał na Polsat Plus Arenę Gdańsk, a chwilę później wystąpił na PGE Narodowym w Warszawie. Jeden z wieczorów przeszedł do historii dzięki nietuzinkowemu duetowi z przedstawicielką młodego pokolenia polskiej sceny popowej - Julią Wieniawą. 27-latka wykonała wspólnie z tenorem utwór "Canto della Terra", co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a także wywołało falę pochwalnych komentarzy w mediach społecznościowych.
Andrea Bocelli ponownie zaśpiewa dla Polaków! Zapowiedział koncert na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie
Teraz Andrea Bocelli zapowiada kolejną wizytę w naszym kraju. Już 30 maja 2027 r. zagra na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert będzie kontynuacją światowej celebracji 30-lecia albumu "Romanza". Wydany pierwotnie w 1997 r. krążek stał się jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii Włoszech i do dziś jest wspominany, jako jedno z najważniejszych wydarzeń w karierze Bocellego. To właśnie dzięki tej płycie zyskał międzynarodową rozpoznawalność, do czego przyczynił się w szczególności przebój "Time to Say Goodbye (Con te partirò)". Utwór, który znalazł się na albumie i błyskawicznie stał się tzw. "signature song" tenora, z pewnością zabrzmi również podczas koncertu w Chorzowie.
Aby uczcić 30. rocznicę wydania przełomowego albumu, wkrótce ukaże się jego specjalna edycja specjalna. Nowa wersja krążka połączy ponadczasowe, oryginalne nagrania ze specjalnymi materiałami jubileuszowymi, celebrując trzy dekady muzyki, emocji i niezapomnianych występów. Premierze "Romanza 30" towarzyszyć będzie wspominana światowa trasa koncertowa.
Organizatorzy zapowiadają niespodzianki. Kiedy i gdzie rusza sprzedaż biletów?
"Andrea Bocelli to artysta, którego koncerty za każdym razem mają wyjątkowy charakter. Po tegorocznych spotkaniach z polską publicznością w Gdańsku i Warszawie cieszymy się, że możemy zaprosić Maestro na kolejne wydarzenie - tym razem do Chorzowa. To będzie jego powrót na ten obiekt po czterech latach, a jednocześnie kolejny etap celebracji 30-lecia 'Romanza'. Jestem przekonany, że koncert dostarczy publiczności wielu pięknych muzycznych chwil. Zapewne będą też niespodzianki!" - mówi Janusz Stefański z Prestige MJM, czyli agencji, która od lat organizuje koncerty Andrei Bocellego w Polsce.
Sprzedaż biletów na wydarzenie ruszy 2 października, o godz. 10:00. Wejściówki można zakupić na stronie www.biletserwis.pl.
Maestro Andrea Bocelli nawiązał współpracę z organizacją PLUS1, aby wspierać swoją Fundację. W zależności od waluty danego miasta, 1 euro lub 1 funt z każdego sprzedanego biletu, zostanie przeznaczony na wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, opieki zdrowotnej oraz rozwoju lokalnych społeczności. Fundusze trafią do osób dotkniętych ubóstwem, analfabetyzmem, trudną sytuacją życiową i wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na stronie www.andreabocellifoundation.org.
Kim jest Andrea Bocelli? Jego lista sukcesów niemalże nie ma końca!
Andrea Bocelli, posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w branży rozrywkowej i artysta uwielbiany przez fanów na całym świecie, sprzedał blisko 90 milionów płyt i osiągnął ponad 20 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych. Oprócz koncertów na wielkich arenach oraz bijących rekordy popularności transmisji online, Maestro występował podczas wielu prestiżowych wydarzeń. Należy tu wymienić choćby Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej oraz koncerty Global Citizen. Jest laureatem Złotego Globu, siedmiu nagród Classical BRIT Awards i siedmiu World Music Awards, a także posiada własną gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław. Współpracował też z czołowymi artystami światowej sceny, m.in. z Celine Dion, Edem Sheeranem, Jennifer Lopez, Erosem Ramazzottim, Luciano Pavarottim i wieloma innymi.