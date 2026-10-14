Anastacia w Warszawie: Aaaaaall my life I've been waiting for you [RELACJA]

Przyznam szczerze, że gdyby nie zeszłoroczny wypad na koncert Anastacii z Oliwką (team liderką redakcji) w Stodole, prawdopodobnie nie wiedziałbym, ile straciłbym, gdybym tym razem nie pojawił się na warszawskim Torwarze. Wówczas oboje podchodziliśmy do tego spotkania na zasadzie: "Sprawdźmy, co się wydarzy". Wyszliśmy zadowoleni. Tym razem było co najmniej równie dobrze, a może nawet lepiej. Anastacia ma bowiem rzadką umiejętność zauroczania publiczności.

We wtorkowy wieczór na Torwarze amerykańska wokalistka wróciła do materiału, który przed laty uczynił z niej jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popu. Świętowanie 25-lecia debiutanckiego albumu "Not That Kind" rozpoczęła już w ubiegłym roku - wystarczy wspomnieć koncert w Stodole, ale zarówno organizatorzy, jak i sama artystka najwyraźniej uznali, że jest potencjał na więcej i to w dodatku na dużo większe przestrzenie.

Anastacia weszła na scenę z energią i od razu rozpoczęła "One Day in Your Life". Wiedziałem już, że nie zamierza ograniczać się tylko do śpiewania. Anastacia ma świetne poczucie humoru i nie traktuje siebie przesadnie serio. Po pierwszej piosence zwróciła się do publiczności z pytaniem, kto nigdy wcześniej nie słyszał jej na żywo… no myślę, że pół Torwaru na pewno podniosło ręce.

- No cóż… witajcie, "dziewice" - rzuciła, wywołując salwę śmiechu.

Chwilę później, już z charakterystycznym dla siebie dystansem, wyjaśniła, że doskonale rozumie, iż za cenę biletu można wybrać koncert wielu innych artystów. W świecie, w którym muzyki jest więcej niż kiedykolwiek, nie oczekuje nawet, że wszyscy będą pamiętać, kim jest. Tym bardziej docenia tych, którzy postanowili dać jej szansę. A przekrój publiczności był naprawdę szeroki - seniorzy, ci którzy w latach 2000. bawili się na dyskotekach do jej piosenek i ci, którzy dużo później się narodzili.

- Dziękuję wam. W branży dzieje się tak wiele, a jednak zdecydowaliście się powiedzieć: "Wiesz co? Może ona wciąż potrafi śpiewać… Spróbuję.". I to był dobry wybór, bo będę śpiewać przez cały wieczór i świetnie się razem bawić - zapowiedziała z właściwym sobie humorem.

Słowa dotrzymała. Jej żarty nie sprawiały wrażenia wyuczonych kwestii, które trzeba odhaczyć między kolejnymi utworami. Anastacia potrafi opowiadać głupoty, śmiać się z siebie i błyskawicznie łapać kontakt z ludźmi. Przydaje się tu doświadczenie sprzed muzycznej kariery: zanim została gwiazdą, pracowała między innymi jako recepcjonistka w salonie fryzjerskim. Może właśnie dlatego nie ma w niej przesadnego dystansu typowego dla wielkich scenicznych osobowości? Zamiast niedostępnej gwiazdy dostajemy kogoś, kto naprawdę chce spędzić z publicznością dobry wieczór.

O Anastacii mówi się przede wszystkim w kontekście jej głosu. Jest jednym z tych instrumentów, których nie da się pomylić z żadnym innym - chropowaty, potężny, z charakterystyczną barwą, potrafi być jednocześnie soulowy, rockowy i bezbłędnie popowy. Już na początku kariery wokalistka zaskakiwała tym, jak jej głos wymyka się prostym kategoriom. Tytuł albumu "Freak of Nature" można zresztą potraktować jako metaforę jej muzycznej wyjątkowości, bowiem Anastacia nie pasuje do oczywistych szufladek, a jej wokal zdaje się żyć własnymi prawami natury. Na potwierdzenie tezy wystarczyły kolejne utwory: "Paid My Dues" czy "Sick and Tired" przypomniały o jej poprockowym pazurze, a "I'm Outta Love" - o tym, dlaczego na początku lat dwutysięcznych trudno było uciec od jej muzyki. W repertuarze znalazły się również "Heavy on My Heart" i "You'll Never Be Alone", pokazujące bardziej emocjonalną stronę artystki. Muzyka Anastacii nie zamyka się w jednym gatunku - naturalnie łączy pop, rock, soul i funk. Gatunkowa elastyczność dotyczy zresztą nie tylko samej wokalistki. Jej muzycy również muszą mieć wyjątkowo szerokie kompetencje, a podczas warszawskiego koncertu dostali przestrzeń, by pokazać, co potrafią.

Anastaia w Warszawie 13.10.2026 r. Zobacz galerię + 15

W części poświęconej zespołowi i chórkowi, gdy Anastacia zmieniała kreacje, pojawiły się muzyczne niespodzianki. "Smooth" Carlosa Santany przyniosło latynoski puls i rockowy temperament, "Smells Like Teen Spirit" Nirvany - grunge'ową zadziorność, a "Barbie Girl" Aqua przypomniało, że pop potrafi być i bezczelny, i chwytliwy. W innym fragmencie muzycy sięgnęli jeszcze po "Vogue", zestawiając to z "This Is How We Do" i "Everybody (Backstreet's Back)".

Po energetycznych fragmentach przyszedł czas na część akustyczną. "How Come the World Won't Stop", "Welcome to My Truth" i "Wishing Well" wyhamowały na chwilę koncert. Chwila wyciszenia pozwoliła docenić inne odcienie głosu artystki, co nie oznacza, że zamierzała na długo zwolnić. W dalszej części koncertu pojawiły się między innymi "Sweet Child o' Mine" Guns N' Roses i (och, jakżeby inaczej) "Left Outside Alone". Były mocne refreny, solówki gitarowe, mocna perkusja i jej bezczelne ruchy. Energia, energia i jeszcze raz energia. Na bis nie mogło zabraknąć "Not That Kind" i "I'm Outta Love". I znów wracam do domu z refrenami w głowie. Najbardziej poruszający moment przyszedł jednak wtedy, gdy wydawało się, że wszystko już się skończyło. Publiczność ponownie zaśpiewała "Left Outside Alone" - tym razem już a cappella. Cały Torwar połączył głosy, by jeszcze raz wyśpiewać refren dla artystki. To był gest prosty, ale niezwykle wymowny. Została piosenka i ludzie, którzy chcieli zaśpiewać ją razem z Anastacią. Właśnie takie chwile przypominają, że koncert to coś więcej niż suma dobrze wykonanych utworów. To przede wszystkim RELACJA, która powstaje między sceną a widownią. Nie da się jej oczywiście zaplanować w najdrobniejszych szczegółach, ale gdy już do niej dochodzi, jest magicznie.