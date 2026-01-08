Alter Bridge wracają do Polski! Zaprezentują coś zupełnie nowego

Alter Bridge wracają do Polski na jedyny koncert w kraju. Amerykańska formacja zagra 27 stycznia 2026 roku w PreZero Arenie Gliwice, prezentując materiał z nowej płyty. Wieczór uzupełnią występy Daughtry i Sevendust, co zapowiada jeden z najmocniejszych rockowych zestawów tej zimy.

Alter Bridge wystąpi w Gliwicach 27 styczniaChiaki NozuGetty Images

Na początku 2026 roku Alter Bridge zaprezentują ósmy album studyjny. Krążek zatytułowany po prostu "Alter Bridge" ukaże się 9 stycznia nakładem Napalm Records i będzie zawierał dwanaście premierowych utworów.

Wśród nowych kompozycji znalazły się m.in. "Rue The Day", "Disregarded", "Scales Are Falling" czy "Hang By A Thread". Te utwory już teraz wskazywane są jako naturalni kandydaci do koncertowego repertuaru. Album zamyka "Slave To Master", rozbudowany, emocjonalny numer, który pełni rolę wyraźnego finału całości.

Za produkcję ponownie odpowiada Michael "Elvis" Baskette. Materiał powstawał w kalifornijskim studiu 5150 oraz w studiu producenta na Florydzie, gdzie zespół pracował przez blisko dwa miesiące.

Alter Bridge wystąpi w Gliwicach

Koncert w Gliwicach będzie jedyną okazją, by zobaczyć Alter Bridge w Polsce podczas europejskiej trasy What Lies Within Tour. Występ zaplanowano na wtorek, 27 stycznia 2026 roku, a miejscem wydarzenia będzie PreZero Arena Gliwice. Trasa obejmuje 17 krajów i rozpocznie się w połowie stycznia, tuż po premierze albumu.

Zespół od lat ma w Polsce wierną publiczność. Poprzednie koncerty, w tym występ w Warszawie w 2019 roku, zapisały się w pamięci fanów jako intensywne, długie sety, oparte zarówno na nowszym materiale, jak i utworach z wcześniejszych płyt. Muzycy wielokrotnie podkreślali, że energia polskiej publiczności ma dla nich szczególne znaczenie.

Mocny zestaw gości specjalnych

Wieczór w Gliwicach otworzą Daughtry i Sevendust. Obie formacje od lat funkcjonują na amerykańskiej scenie rockowej i metalowej, mając na koncie złote płyty oraz rozbudowane trasy koncertowe. Ich obecność sprawia, że wydarzenie nabiera festiwalowego charakteru i zapowiada się jako kilkugodzinne spotkanie z różnymi odsłonami amerykańskiego rocka.

Bilety i szczegóły organizacyjne

Sprzedaż biletów na koncert Alter Bridge w Gliwicach już trwa. Wejściówki dostępne są w kilku wariantach cenowych, a organizatorzy przypominają, że w dniu wydarzenia obowiązywać będą wyższe stawki. Koncert odbędzie się we wtorek, 27 stycznia 2026 roku w PreZero Arenie Gliwice, a początek zaplanowano na godzinę 19:00. Zanim na scenie pojawi się Alter Bridge, publiczność rozgrzeją zespoły Daughtry i Sevendust. Za realizację wydarzenia odpowiada Mystic Coalition, czyli wspólna inicjatywa Knock Out Productions, Mystic Production i B90. Patronat medialny nad koncertem objęło Antyradio.

Ceny biletów:

- płyta: 279 zł (300 zł w dniu koncertu)

- sektor A: 329 zł (350 zł)

- sektor B: 259 zł (280 zł)

