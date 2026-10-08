ACCESS ALL AREAS: nowy festiwal muzyki, mody i kultury. Raye pierwszą gwiazdą

RAYE będzie główną gwiazdą pierwszej edycji Access All Areas (AAA), która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2027 roku w berlińskich lokalizacjach Station Berlin i Tempodrom. Jak zapowiadają organizatorzy, następne nazwiska poznamy już wkrótce.

Raye w czerwonej sukni pozuje z dłońmi przy twarzy, otoczona muzykami z saksofonami i trąbkami.
Raye będzie pierwszą gwiazdą festiwalu Access All Areas Aliyah Otcheremateriały prasowe

"Berlin od zawsze był miastem, w którym muzyka, moda, sztuka i nowe idee spotykają się ze sobą. W 2027 roku Zalando przeniesie tę wyjątkową twórczą energię na światową scenę, prezentując Access All Areas (AAA) - swoje największe jak dotąd przedsięwzięcie kulturalne" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Festiwal odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2027 roku i - jak głosi opis - połączy artystów, marki, społeczności i twórcze głosy kształtujące współczesną kulturę.

Raye na Access All Areas. To dopiero pierwsze ogłoszenie

Poznaliśmy właśnie pierwszą gwiazdę, która uświetni debiutancką edycję Access All Areas. Będzie to Raye, znana z takich przebojów jak "WHERE IS MY HUSBAND!", otwiera się w nowym oknie czy "Escapism.". Dołączą do niej kolejne gwiazdy, które organizatorzy ogłoszą w nadchodzących miesiącach.

"AAA to nasz list miłosny do Berlina - miasta, które ukształtowało Zalando i w którym rozpoczęła się nasza historia. To właśnie tutaj inspiracja i rozrywka spotykają się z kulturą w sposób, którego nasi klienci mogą doświadczyć osobiście" - mówi James Rothwell, SVP of Marketing.

Oprócz koncertów uczestnicy będą mogli zapoznać się ze zgromadzonymi pod jednym dachem globalnymi brandami modowymi i sportowymi. Ofertę uzupełnią partnerzy z sektora beauty. Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się w Berlinie, przewidziano transmisję na żywo. "Niezależnie od tego, czy klienci będą osobiście chłonąć energię Berlina, czy odkrywać nowe inspiracje i produkty z dowolnego miejsca, każdy będzie zaproszony do bycia częścią Access All Areas. Przed, w trakcie, a także po zakończeniu festiwalowego weekendu" - podsumowują organizatorzy.

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