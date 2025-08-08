50 Cent, światowa ikona rapu, zdobywca Grammy i autor takich hitów jak "In Da Club", "Candy Shop" czy "P.I.M.P." świętuje swoje 50. urodziny na jedynym takim koncercie w Europie - na największym stadionie w Polsce, PGE Narodowym, wystąpi już 10 sierpnia br. Gwiazdor nie wystąpi sam - razem z nim na scenie zaprezentuje się polski kolektyw 2115, który będzie świętował 10-lecie istnienia.

50 Cent i kolektyw 2115 na PGE Narodowym. "To nie będzie zwykły koncert"

Przypomnijmy, że w skład 2115 wchodzą: Bedoes 2115, White 2115, Kuqe 2115, Blacha 2115 oraz Flexxy 2115. Twórcy wielkich hitów, wyprzedanych tras i ciekawego nurtu w historii polskiego rapu już niedługo wystąpią u boku 50 Centa. 2115 to jeden z najpotężniejszych kolektywów we współczesnym polskim rapie, założony przez Bedoesa 2115.

10 urodziny 2115! materiały promocyjne

"To nie będzie zwykły koncert. To będzie muzyczne święto pokoleń, celebracja kultury, energii i niepodrabialnego stylu, który zrewolucjonizował hip-hop - od nowojorskich ulic po polskie stadiony" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Kneecap na OFF Festivalu: "Znaleźliśmy się na liście niegrzecznych" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL