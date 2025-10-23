5 Seconds of Summer to jeden z najpopularniejszych australijskich zespołów ostatniej dekady. Historia grupy sięga 2011 r., kiedy to nastoletni Luke Hemmings (wokal), Michael Clifford (gitara), Calum Hood (bas) i Ashton Irwin (perkusja) postanowili wspólnie rozpocząć swoją przygodę ze sceną. Początkowo wrzucali covery znanych piosenek do serwisu YouTube i grali w lokalnych klubach dla garstki osób, a ich debiutancka EP-ka "Unplugged" została odkryta przez lokalnych słuchaczy.

Z czasem nagrania muzyków zaczęły docierać poza granice Australii, a jeden z członków słynnego One Direction dostrzegł ich talent. W 2013 i 2014 r. poprockowa formacja dołączyła do boysbandu podczas międzynarodowych tras koncertowych, zyskując tym samym miliony fanów na całym świecie. Ich kolejna EP-ka, "She Looks So Perfect" zadebiutowała już na drugim miejscu sprzedaży w USA. W maju 2014 r. zaprezentowali swój pierwszy album długogrający i już wtedy nikt nie miał wątpliwości, że będą prawdziwymi gwiazdami.

Obecnie zespół ma na swoim koncie kilka świetnie sprzedanych tras koncertowych, dziesiątki nagród (m.in. Teen Choice Awards, MTV Video Music Awards, ARIA Music Awards), pięć albumów studyjnych (z których ostatni, "5SOS5" trafił do Top 3 sprzedaży między innymi w UK, USA, Australii czy Kanadzie) oraz miliony wiernych słuchaczy. Teraz członkowie 5 Seconds of Summer szykują się do wydania nowego krążka, zatytułowanego "EVERYONE'S A STAR!", który zapowiadają singlami "NOT OK" oraz "Boyband".

5 Seconds of Summer ruszają w międzynarodową trasę koncertową! Kiedy i gdzie odbędzie się koncert w Polsce?

W mediach społecznościowych 5 Seconds of Summer właśnie pojawiła się zapowiedź nadchodzącej trasy koncertowej, którą zespół promował będzie swoje najnowsze wydawnictwo. Tournee rozpocznie się 26 marca w Belfaście, następnie zespół odwiedzi inne miasta w Wielkiej Brytanii, a także Irlandię, Belgię, Francję, Niemcy, Norwegię, Szwecję i wiele innych państw europejskich. Później muzycy zawitają do USA, a finałowe występy z trasy będą miały miejsce w Australii. Pełna rozpiska wydarzeń dostępna na oficjalnej stronie zespołu.

Wśród przystanków na trasie znalazła się także Polska! Zespół zagra koncert 22 kwietnia 2026 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Bilety na koncert 5 Seconds of Summer w Polsce

Przedsprzedaż biletów dla osób zapisanych do newslettera Alter Artu rozpocznie się w środę, 29 października o godzinie 10:00. Sprzedaż ogólna wystartuje z kolei w piątek, 31 października o 10:00.

Warto zaznaczyć, że członkowie 5 Seconds of Summer we współpracy z organizacją PLUS1 planują przekazać równowartość 1 euro z każdego sprzedanego biletu na nadchodzące koncerty na rzecz wsparcia inicjatyw, które szerzą równość, dostęp i godność dla wszystkich ludzi.

Nie będzie to pierwsza wizyta 5 Seconds of Summer w naszym kraju. Zespół miał okazję wystąpić w Polsce już dwukrotnie - w 2022 r. na krakowskiej Tauron Arenie oraz w 2023 r. w PreZero Arenie.

