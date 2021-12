30-lecie musicalu "Metro". Koncert w Tauron Arenie Kraków [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Z okazji okrągłego jubileuszu musical "Metro" wyruszył w trasę po Polsce. Po występie w Spodku w Katowicach drugi koncert odbędzie się w Tauron Arenie Kraków 11 grudnia (godz. 19:00).

"Musical METRO. Gdzieś między fikcją a rzeczywistością ... Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest domem, a underground - sposobem na życie. Spektakl budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze. To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, ale przede wszystkim to historia romantycznej miłości" - czytamy w zapowiedzi.

Twórcami "Metra" są Janusz Józefowicz (scenariusz, choreografia i reżyseria), Janusz Stokłosa (muzyka), siostry Agata i Maryna Miklaszewskie (libretto i teksty piosenek).



W obecnej obsadzie znajdują się m.in. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, Kuba Józefowicz, Mariusz Czajka, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Natalia Srokocz, Magda Dąbkowska i inni.

Dla wielu wykonawców "Metro" było początkiem artystycznej drogi.

Dla wielu wykonawców "Metro" było początkiem artystycznej drogi. To w nim pierwsze kroki na scenie stawiali m.in. Monika Ambroziak, Katarzyna Skrzynecka, Michał Milowicz, Krzysztof Adamski, Natasza Urbańska, Dariusz Kordek, Ewelina Flinta, Katarzyna Groniec.



"Nie spodziewałem się, że to odniesie tak wielki sukces. Producent - pan Wiktor Kubiak - nie miał co do tego wątpliwości, ale my nie tworzyliśmy 'Metra' z taką myślą. Nikt nie mógł wiedzieć, że ten spektakl trafi w taką niszę" - powiedział w rozmowie z PAP Janusz Stokłosa.

W związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia obostrzeniami, organizator informuje wszystkich, którzy zakupili bilety lub zamierzają to zrobić, że przedstawienie odbędzie się zgodnie z założonym planem. Wydana została pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.

Bramy Tauron Arena Kraków otworzone zostaną już o godzinie 17.45 w sobotę 11 grudnia. Każdy uczestnik będzie mógł dobrowolnie złożyć oświadczenie COViD-owe, które będą dostępne po wejściu do obiektu. Tauron Arena Kraków zapewnia odpowiednią jakość sanitarną pomieszczeń oraz płyny i środki dezynfekcyjne.