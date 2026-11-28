No dobra, może gdybyśmy porównywali "Wszystko jedno" do "Nieprzygody", to jeszcze tych eksperymentów nie widać, ale jeśli weźmiemy sobie np. "Ciało obce" albo "Rekordowo letnie lato", to ktoś niezaznajomiony mógłby nawet stwierdzić, że to dwa różne zespoły. A przy "Pierwszej prostej" w ogóle zrobiło się jakoś weselej. Może się dowiem dlaczego, jeśli w końcu uda nam się umówić na wywiad.

No i takim sposobem dopłynęli do 25-lecia, a że - jak wspomniałam wcześniej - mają u mnie miejsce szczególne w sercu, to zdobyłam się nawet na przyjazd do klubu Kwadrat, żeby świętować razem z nimi, chociaż każdy Krakowianin wie, że o ile nie mieszkasz w akademikach obok, to jechanie na Skarżyńskiego jest logistyczną wyprawą. Ale czego się nie zrobi, nie?

Trudno mi się natomiast zabrać za tę relację, bo mam z Happysadem jak z Voo Voo - zawsze mi się podoba, widziałam naście razy pewnie i tyle samo razy chwaliłam. Choć tu przynajmniej setlista zmienia się co koncert, to mogę się na spokojnie wysprzęglać ze wszystkiego, co się tam działo. A zmienia się co koncert, bo panowie sobie zrobili "czelendż", żeby zagrać na tej trasie wszystkie piosenki, które kiedykolwiek pojawiły się na płycie. Wspaniały pomysł, szkoda tylko, że ten koncert nie trwał tak z sześć godzin, bo miałabym jeszcze kilka życzeń. Na przykład takie "Nic nie zmieniać", gdzie "Siadaj koło mnie / to dla ciebie jest ławka / posłuchaj, jak pięknie o miłości gada / ten, który miłości nigdy nie zaznał" zawsze powoduje ciarki. Albo "My się nie chcemy bić". O, albo "Długa droga w dół". Albo "Niepotrzebnie", z przepięknie złożonym wersem "Patrz, jakie mam zimne ręce / Niepotrzebnie trzymałem się za serce". Choć te ostatnie to może nie są najszczęśliwsze piosenki na świętowanie urodzin.

W każdym razie! W Krakowie zaczęliśmy od "Milowego lasu", później jedne z moich ulubionych, czyli "Słoneczniki i konopie" (ach, te bębny!) i "Made in China". Przy kolejnym - "Mów mi dobrze" - Kuba mógł sobie w sumie odpocząć, bo ludzie i tak śpiewali za niego głośniej niż cały zespół byłby w stanie z mikrofonami. Podobnie jak przy "Bez znieczulenia". Zresztą mogłabym to pisać też przy każdej kolejnej piosence. Potem jeszcze "Od tańca" i mogliśmy przejść do segmentu "piosenek rzadszych". Zanim jeszcze te, to z racji, że Kuba Kawalec może albo mówić, albo stroić, nigdy jednocześnie, to w trakcie strojenia publiczność akurat miała czas na zaśpiewanie zespołowi "Sto lat".

A w segmencie piosenek rzadszych na początek "30 raz". Następnie utwór, który podobno nie był grany od 20 lat, ale weszli na Youtube i okazało się, że "Odpocznijmy" ma "11 milionów odsłuchań (12, sprawdziłam dla dziennikarskiej rzetelności), bo jakiś typ to włączył na repeacie". Prawdopodobnie ten typo to ja. Były też "Czysty jak łza", "Krakofsky" (to dopiero rzadka piosenka, dziękuję za przypomnienie) i "Złość" z najnowszej płyty "Pierwsza prosta". Płyty w całości stosunkowo optymistycznej jak na Happysad, trzeba zaznaczyć. A przynajmniej w pierwszej części. Segment piosenek rzadkich skończyliśmy kawałkiem "Damy radę".

I tak jak Happysad mógł zostać one-hit wonder, ale nie chciał (na szczęście!), tak samo mógł zostać przy piosenkach o miłości, bo za to ich ludzie na początku pokochali. Również na szczęście panowie mają mądre rzeczy do powiedzenia i odwagę, żeby to robić ze sceny, więc w następnej części koncertu dostaliśmy "piosenki, które mają przekaz na te trudne czasy". "Pierwsza jest dla osób nieheteronormatywnych, chcielibyśmy je wesprzeć i obiecać, że będzie lepiej" - tymi słowami została zapowiedziana piosenka, którą według mnie można dedykować nie tylko społeczności LGBTQIA+, ale i wszystkim, którzy słyszeli kiedykolwiek jakieś komentarze na temat związków - czy to ze względu na różnice kulturowe, dużą różnicę wieku, czy cokolwiek innego, co nie wpisuje się w konserwatywną wizję "jedynego poprawnego związku". "Kochaj sobie, kogo chcesz / Na wieki, a nawet na marne / Jak wariat, jak pies i na poważnie / Wszystko z tobą jest okej". Jedna z najbardziej wartościowych piosenek tej dekady.

Później jeszcze m.in. "Kolory" - "I kiedy kogoś ranisz / I czujesz tę ranę jak swoją / No to nie jesteś do końca zwierzęciem / No ale kiedy krwawi ktoś / A ty umywasz ręce / To nawet w procencie człowiekiem nie jesteś". Też warto zapamiętać. Mówiłam już, że bardzo lubię ten album?

Na koniec natomiast trochę nostalgii, czyli m.in. "Łydka", "W piwnicy u dziadka" i oczywiście "Zanim pójdę", gdzie Kuba Kawalec mógł ponownie mówić samo "i", a publika robiłaby całą resztę. Było też "Psychologa!!!", czyli prawdopodobnie pierwsza (tak, przed "Zanim pójdę") piosenka Happysadu, którą usłyszałam w swoim życiu. I która była długo słuchana na zmianę ze "Spodniami z GS-u" Farben Lehre. Za tę drugą mnie nie oceniajcie, dobra? Miałam wtedy jakieś 12 lat. No a wspomniane "Psychologa!!!" ma 22 lata i wciąż niestety aktualne. "Cały mój świat potrzebuje psychologa / Cały mój kraj potrzebuje psychologa / Cały mój świat, żeby stanąć na nogach". Nawet się nie obrażam za tych dziennikarzy w tekście, bo nie sposób się nie zgodzić.

A skoro było "Sto lat" od publiki dla zespołu, to nie mogło zabraknąć tego samego od zespołu dla publiki. Przy czym w zamian dostaliśmy "Powódź dekady", czyli "To dzięki tobie / Jeszcze jakoś trzymam się / I nie tonę". Niedługo mam urodziny i tak tylko mówię, że też wolałabym usłyszeć na przykład to niż "Sto lat". Może być nagrane na głosówkę czy coś. Oczywiście nie namawiam, tak tylko.

Do tego "Tańczmy", "Smutni ludzie", "Wrócimy tu jeszcze" i na drugi bis "Jeśli nie rozjadą nas czołgi". Naprawdę ładna to była setlista, koncert zagrany świetnie, jak zawsze, ludzie długo jeszcze stali później, żeby zrobić sobie z zespołem zdjęcie. Zawsze jest tak samo dobrze, niczego innego się nie spodziewałam, więc co mam powiedzieć? Może, że mam nadzieję, że mamy spore szanse przeżyć jeszcze jeden taki dzień. Będzie okazja, na przykład, podczas ogłoszonej dopiero co piątej odsłony Happysad Inaczej. Byłam tam w 2023 roku i pamiętam ten koncert dobrze do teraz. To znaczy, że polecam.



