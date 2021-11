103. rocznica odzyskania niepodległości. Jak ją świętować?

Wspólne śpiewanie hymnu

Z okazji Święta Niepodległości Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało szereg atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Od czterech lat tradycją w ramach obchodów jest akcja "Niepodległa do Hymnu" zainicjowana przez Biuro Programu "Niepodległa". Wezmą w niej udział m.in. hejnaliści z Kościoła Mariackiego w Krakowie i Zamku Królewskiego w Warszawie, którzy hymn zagrają przed tradycyjnym hejnałem.

- Tradycyjnie już, w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu", w samo południe 11 listopada, zapraszamy Polaków i przyjaciół Polski w kraju i na świecie do wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego - wyjaśnia Jan Kowalski, Dyrektor Biura Programu "Niepodległa". - Przyłączyć się do akcji i zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego można m.in. w kilkuset miejscach w kraju i na świecie, w których organizatorzy zgłosili swoje wydarzenia do naszego kalendarium oraz w setkach miejsc, w których Polacy włączą się spontanicznie do akcji. Oczywiście można zaśpiewać również w domu, na balkonie czy podwórku z rodziną i sąsiadami. Ważne byśmy zrobili to razem - dodaje dyrektor Jan Kowalski.

Festiwal Niepodległa

Po raz kolejny odbędzie się w Warszawie "Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu". To rodzinne wydarzenie uliczne urozmaicone występami polskich gwiazd sceny muzycznej - wystąpią m.in. Magda Bereda, Dawid Kwiatkowski, Bitamina, Paweł Domagała i Grubson. Odbędą się także m.in. występy grup rekonstrukcyjnych, pokaz mody z okresu dwudziestolecia międzywojennego czy parada zabytkowych samochodów.

- Częściowo z motoryzacją wiąże się jeszcze jeden element naszego festiwalu. Przy placu Piłsudskiego, na tyłach budynku Hotelu Raffles Europejski ustawiony zostanie mobilny Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa". Nasze mobilne i multimedialne muzeum, wyposażone w ciekawe eksponaty zdobyło serca Polaków podczas tegorocznej trasy wakacyjnej. Również podczas Festiwalu zwiedzający zobaczą między innymi pamiątki Ojców Niepodległości eksponowane w formie hologramów, obejrzą film "Wiktoria 1920" zrealizowany przez Biuro w technologii VR, poznają pawilon polski przygotowany na Międzynarodową Wystawę Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w roku 1925, a nawet usłyszą głos Marszałka Józefa Piłsudskiego - zachęca Jan Kowalski.

W ramach tego wydarzenia odbędzie się także spotkanie z Ojcami Niepodległości - sześciu historyków wcieli się w najważniejsze postacie sceny politycznej tamtego okresu, by przeprowadzić debatę na temat niepodległej Polski. - Na balkonie Hotelu Bristol punktualnie o pełnych godzinach od 13:00 do 20:00 odbędzie się happening, w ramach którego sześciu Ojców Niepodległości przemówi do Warszawiaków swoimi najsłynniejszymi cytatami. Do zebranych przemówią aktorzy wystylizowani na Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - zapowiada Jan Kowalski.

Nie mogło również zabraknąć programu dla dzieci. Na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych odbędą się zabawy przybliżające najmłodszym historię Polski. Dla dzieci przygotowano koncerty, czytanie literatury, spektakle i warsztaty.

Do świętowania przyłączyli się także sportowcy z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - nasza duma narodowa. Zostali oni bohaterami spotów, w których opowiadają, dlaczego hymn i towarzyszące mu poczucie wspólnoty są ważnymi elementami sportowej rywalizacji.

Święto w muzeach

Święto Odzyskania Niepodległości będziemy obchodzić nie tylko na ulicach, ale również w muzeach i instytucjach kulturalnych. Muzeum Historii Polski wspólnie z Narodowym Centrum Kultury udostępnią wystawę "Enigma. Zagadka rozwiązana", a na zainteresowanych czeka gra miejska "Tajna misja". Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało między innymi wystawę poświęconą studentkom Uniwersytetu Warszawskiego z lat przełomu 1918-1921 oraz wystawę Wojskowego Biura Historycznego - Dokumentacja Pałacu Saskiego 1923-1933.

Warto wybrać się również do warszawskich Łazienek Królewskich, gdzie w pawilonie kulturalnym przygotowano "Niepodległa. Miejsce Spotkań". Tam również będzie można odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu", a także wiele innych pieśni i piosenek patriotycznych wraz z Ferajną z Hoovera. Dla dzieci przygotowano zajęcia kreatywne, a po 17:00 odbędą się warsztaty tańców miejskich.

Przed telewizorem

Dla tych, którzy świętować będą w domach 11 listopada na antenie Dwójki Polskiego Radia oraz 13 listopada TVP Kultura wyemitują uroczysty Koncert dla Niepodległej "Chopin / Norwid / Niemen". Zaprezentowane zostaną utwory z repertuaru Czesława Niemena do tekstów Cypriana Kamila Norwida, a także muzyka najsłynniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. W koncercie udział wezmą: Marcin Masecki, Kasia Moś, Tomasz Pokrzywiński, Wojciech Myrczek oraz Stanisław Soyka, a towarzyszyć im będzie orkiestra AUKSO. Koncert odbędzie się 10 listopada w Teatrze Narodowym w Warszawie. Będzie go można również zobaczyć na żywo na stronie niepodlegla.gov.pl oraz w mediach społecznościowych Niepodległej.

Na kanałach TVP będziemy mogli również obejrzeć dwie premiery filmowe przygotowane przez Biuro Programu "Niepodległa". Pierwsza z nich to dokumentalny film biograficzny "Kościuszko. Przewodnik bardzo współczesny". Zobaczymy również premierę pierwszego odcinka serii dokumentalnej "Rzeczpospolita Nieodbudowana" o wspaniałych perłach naszej architektury oraz zabytkach, które nie doczekały się odbudowy po wojnie. Pierwszy odcinek poświęcony zostanie Pałacowi Saskiemu.



Ze szczegółowym programem Festiwalu będziemy mogli zapoznać się dzięki "Kuryerowi Niepodległości" rozdawanemu na Krakowskim Przedmieściu przez ulicznych gazeciarzy przebranych w międzywojenne stroje. Harmonogram wydarzeń można znaleźć także na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl.

