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JIMEK / ORKIESTRA / GOŚCIE - HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU. ROZDZIAŁ III OSTATNI [RELACJA NAŻYWO]
Szczere wersy O.S.T.R. poruszyły publiczność. Widać zaszklone oczy widzów.
O.S.T.R. wchodzi na scenę z "Etiudą nr 4"!
Fokus i Rahim przechodzą do "Etiudy nr 11" z płyty JIMKA.
Na scenę wchodzą Fokus i Rahim z Paktofoniki. Zaczynają od "Gdyby".
"To jest okno w przyszłość" - tak JIMEK opisał HISTORIĘ POLSKIEGO HIP-HOPU.
"Etiuda nr.9 Molesta Ewenement" rozruszała publiczność.
"Dziękówa dla orkiestry, dziękówa dla słuchaczy" - rzuca w tłum Molesta Ewenement.
Raperzy wykonują "Się żyje", "Armagedon" i "Dziękówa dla chłopaków".
Molesta Ewenement sięga po kolejny numer. Czas na "Kto jest kto"! JIMEK nadaje rytm orkiestrze symfonicznej
Molesta Ewenement zostaje na scenie. Wykonują "Wiedziałem, że tak będzie".
Do JIMKA i orkiestry jako pierwsi dołączają raperzy z Molesty Ewenement. Z Bemowa płynie "Muzyka miasta"!
Do JIMKA dołącza sekcja rytmiczna i orkiestra.
JIMEK został przywitany na scenie gromkimi brawami. Rozpoczął wieczór solowym występem na fortepianie.
Interia Muzyka zajrzała za kulisy koncertu. Sprawdźcie, jak JIMEK przygotowywał się do wydarzenia!
Dobry wieczór! Dziś wracamy na warszawskie Lotnisko Bemowo, gdzie 12 września JIMEK zamknął „Historię Polskiego Hip-Hopu”. W finale trylogii wzięło udział ponad 40 artystów, którym towarzyszyła 70-osobowa orkiestra symfoniczna. Oglądajcie z nami!
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 listopada 2026 godz. 22:00
O.S.T.R., Molesta, Fokus i Rahim na jednej scenie z orkiestrą symfoniczną! Dziś o godz. 22:00 Polsat pokaże finał „Historii Polskiego Hip-Hopu”, który JIMEK zagrał we wrześniu na warszawskim Lotnisku Bemowo. Oglądajcie z nami! Na bieżąco będziemy relacjonować, co dzieje się na scenie.