W dobie powszechnego internetu coraz mniej ważne staje się to, ile płyt sprzedał artysta czy zespół - zdecydowanie większą wartość stanowią odtworzenia w serwisach streamingowych.

Najpopularniejszy ze streamingów - Spotify - regularnie publikuje zestawienia najczęściej słuchanych artystów. Stąd wiemy, na przykład, który polski twórca został doceniony na świecie.

Kto jest najbardziej popularnym polskim wykonawcą?

Wyniki mogą być dla niektórych zaskakujące, bo na podium wcale nie stanęli artyści znani z pierwszych stron gazet. Według Spotify na pierwszym miejscu znaleźli się 6YNTHMANE i LXGHTXNG. Ich "FINA LANA" szybko stała się viralem na TikToku. Drugie miejsce należy również do twórcy znanego z mediów społecznościowych - to Ogryzek i piosenka "AURA of GLORY".

Dopiero na trzecim miejscu znalazła się diva polskiej sceny, czyli Justyna Steczkowska, której "GAJĘ" pokochali nie tylko fani Eurowizji. Na liście znaleźć można także Behemotha czy Marcina Patrzałka.

Tak przedstawia się TOP20 najpopularniejszych polskich utworów według Spotify:

1. 6YNTHMANE, LXGHTXNG - "FINA LANA"

2. Ogryzek - "AURA of GLORY"

3. Justyna Steczkowska - "GAJA - Eurovision Edit"

4. Ogryzek - "AUTHORITY"

5. CLASYXX, Fyex, Nxppy, TRXSHBXY - "CANTA LA"

6. 6YNTHMANE, LXGHTXNG - "MANDA LINA"

7. ERNE100, Frosti, Yzomandias, Żabson - "Ewa Farna"

8. Ogryzek - "CARPE DIEM - Slowed"

9. Ogryzek - "LEGACY 2"

10. ConKi - "Man on a Bench (Um Um Um)"

11. Skyper - "Hero"

12. R3HAB, Skytech - "Hypnotising"

13. ANGUISH, FADE031, Nelah, zyzek - "razorblade"

14. Behemoth - "The Shit Ov God"

15. B.R.T, Becky Smith, Zummer - "Without You"

16. Diviners, Maggie Szabo, Planet Wave House - "You And Me"

17. MC LOCKED, Nulteex, Nxppy - "Funk De Verão"

18. 6arelyhuman, asteria, kets4eki - "ON MY WAY!"

19. Ogryzek - "PRINCE"

20. India Martinez, Marcin, Will Smith - "First Love".