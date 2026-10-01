Fatboy Slim od lat gra na Glastonbury. Nie dostał za to ani złotówki

Pierwszy koncert Normana Cooka na Glastonbury odbył się w 1986 roku. Nie występował jeszcze wtedy jako Fatboy Slim, lecz jako basista grupy The Housemartins, która pojawiła się na Pyramid Stage. Później wracał już ze swoim elektronicznym repertuarem, grając nie tylko na dużych scenach, ale też w klubach, namiotach i miejscach znanych głównie stałym bywalcom imprezy.

Jak ujawnił w rozmowie z "Metro", przez te wszystkie lata nie wystawił organizatorom rachunku za żaden występ.

"Nigdy nie dostałem pieniędzy za granie na Glastonbury, ale jednocześnie nigdy nie musiałem płacić za wejście. Emily i Michael Eavisowie dają mi darmowe bilety i pozwalają grać małe, kameralne koncerty w dziwnych miejscach" - powiedział.

Fatboy Slim o występach na Glastonbury

Nie każdy set Fatboy Slima można znaleźć w archiwalnych programach Glastonbury. Cook często przyjeżdżał na Worthy Farm bez oficjalnej zapowiedzi, a decyzja o występie zapadała dopiero na miejscu. Bywało również, że jednego roku grał kilka razy na różnych scenach.

"Występowałem tam wielokrotnie, nawet gdy oficjalnie nie było mnie w programie. W niektórych latach przyjeżdżałem jako artysta, a w innych po prostu jako widz" - wyjaśnił.

Właśnie dlatego dokładne policzenie wszystkich jego koncertów nie jest możliwe. W 2025 roku świętowano setny występ DJ-a na festiwalu, ale liczba została ustalona jedynie w przybliżeniu. Cook i organizatorzy przyjęli, że od 1996 roku pojawiał się na każdej edycji i za każdym razem grał od dwóch do sześciu setów.

"Po wielu występach nie pozostał żaden ślad, więc nikt z nas nie jest w stanie dokładnie tego odtworzyć. Oszacowaliśmy, że było ich sto" - tłumaczył w rozmowie z BANG Showbiz.

DJ nie nazywa jednak tego wyniku rekordem. Wie, że niektórzy muzycy uczestniczyli w większej liczbie edycji Glastonbury, choć zazwyczaj dawali podczas nich tylko jeden koncert. Cook dzięki kilku setom w ciągu weekendu mógł więc szybko nadrobić różnicę.

Dlaczego Fatboy Slim gra na Glastonbury za darmo?

Glastonbury od lat płaci gwiazdom mniej niż wiele innych festiwali podobnej wielkości, ponieważ część wypracowanych pieniędzy przekazuje organizacjom charytatywnym. Dla Cooka ważniejsze od gaży pozostają jednak atmosfera wydarzenia i swoboda, z jaką może pojawiać się w jego mniej oczywistych zakątkach.

Muzyk wielokrotnie chwalił rodzinę Eavisów za utrzymanie niezależności Glastonbury i niedopuszczenie do tego, by festiwal został podporządkowany dużym sponsorom. W najnowszym wywiadzie nazwał go "najpiękniejszym i najbardziej postępowym doświadczeniem alternatywnej kultury".

Fatboy Slim ma w tym roku jeszcze jeden powód do wspomnień. 2 października ukaże się jubileuszowa reedycja albumu "Better Living Through Chemistry", który obchodzi 30-lecie premiery. Płyta zapoczątkowała jego karierę pod obecnym pseudonimem, kilka lat przed sukcesem "You've Come a Long Way, Baby".

Cook nadal publikuje także nową muzykę. W lipcu zaprezentował "Funk Drunk", nagrany z Felixem Da Housecatem, Carolą i 7KY. Utwór przez pewien czas funkcjonował jako mash-up grany podczas setów, a dopiero reakcje publiczności przekonały twórców, by wydać go w oficjalnej wersji.