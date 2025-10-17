Znamy finalistów Konkursu Chopinowskiego. Polak wśród najlepszych pianistów świata

W czwartek późnym wieczorem ogłoszono listę jedenastu finalistów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W tym gronie znalazł się tylko jeden reprezentant Polski - Piotr Alexewicz z Wrocławia. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły jednak nie tylko emocje artystyczne, lecz także nieobecność przewodniczącego jury, Garricka Ohlssona.

Polak wśród jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego

Na tę chwilę czekali wszyscy miłośnicy muzyki Chopina. Krótko po godzinie 23 ogłoszono nazwiska pianistów, którzy powalczą o laury w finale. W tym roku w gronie najlepszych znaleźli się: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen(Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Choć regulamin konkursu przewiduje awans dziesięciu pianistów, tym razem jury zdecydowało się dopuścić jedenastu uczestników - dwóch artystów uzyskało identyczny wynik punktowy na granicy kwalifikacji. Finałowe zmagania odbędą się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Każdy z pianistów zaprezentuje Poloneza-Fantazję op. 61 oraz wybrany Koncert fortepianowy Fryderyka Chopina z towarzyszeniem orkiestry. Zwycięzcę poznamy 20 października wieczorem, dzień później odbędzie się uroczysta gala i pierwszy koncert laureatów.

Sześciu najwyżej ocenionych pianistów otrzyma tytuł laureata i nagrody finansowe. Zwycięzca sięgnie po złoty medal i ok. 260 tys. zł, zdobywca drugiego miejsca otrzyma ok. 175 tys. zł, a trzeciego - ok. 155 tys. zł. Laureaci czwartego, piątego i szóstego miejsca dostaną kolejno ok. 135 tys., 115 tys. i 90 tys. zł, zaś pozostali finaliści - wyróżnienia w wysokości ok. 35 tys. zł.

Nieobecność Garricka Ohlssona

Tegoroczne ogłoszenie wyników miało wyjątkowy przebieg. Po raz pierwszy od rozpoczęcia konkursu zabrakło przewodniczącego jury, Garricka Ohlssona. Jak przekazał rzecznik prasowy wydarzenia, "w imieniu pana Ohlssona przepraszam. Przewodniczący jury nie czuje się najlepiej, udał się do hotelu - kwestia zmęczenia". Informacja uspokoiła publiczność, choć przez chwilę wśród zgromadzonych w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej dało się wyczuć napięcie. Ohlsson, jeden z najwybitniejszych chopinistów w historii i laureat konkursu sprzed 55 lat, od początku pełni funkcję przewodniczącego jury tegorocznej edycji.

Piotr Alexewicz - polski finalista z Wrocławia

Wśród międzynarodowego grona finalistów wyróżnia się 25-letni pianista z Wrocławia - Piotr Alexewicz, który po raz drugi w karierze bierze udział w Konkursie Chopinowskim. W 2021 roku dotarł do trzeciego etapu i zdobył Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Tym razem przeszedł przez wszystkie etapy z ogromnym uznaniem jury i publiczności, stając się jedynym Polakiem w finale.

Alexewicz przyznaje, że od poprzedniego występu zmieniło się w jego życiu wiele - zarówno artystycznie, jak i prywatnie. "Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Dodał, że dziś stara się traktować każdy konkursowy występ jak recital, co pozwala mu zachować spokój i w pełni oddać się interpretacji.

Eksperci podkreślają jego indywidualność i dojrzałość artystyczną. Profesor Michał Szczepański z Akademii Muzycznej we Wrocławiu komentował: "Zagrał w bardzo ciekawy sposób, pokazał się jako duża indywidualność. Nie mnie oceniać, czy przejdzie, czy nie, tylko jurorom. Ja bym go widział w kolejnym etapie. Uważam, że powinien jeszcze sporo pograć na tym konkursie".

Muzyczna droga Piotra Alexewicza - od chóru do fortepianu

Piotr Alexewicz urodził się 9 kwietnia 2000 roku we Wrocławiu. Choć pochodzi z rodziny lekarskiej, jego pierwsze muzyczne fascynacje zawdzięcza babci, która wprowadziła go w świat dźwięków, pokazując podstawy gry na fortepianie. W dzieciństwie śpiewał przez sześć lat w Chórze Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie po raz pierwszy zetknął się z dziełami Mozarta i Bacha. "Śpiew w chórze był początkiem mojej fascynacji muzyką, śpiewaliśmy dzieła Mozarta, obie pasje Bacha i jestem bardzo wdzięczny za ten czas" - wspominał w rozmowie z Programem 2 Polskiego Radia.

Przełom nastąpił w wieku 12 lat, gdy usłyszał III Koncert fortepianowy d-moll Rachmaninowa. Od tej chwili - jak sam przyznaje - fortepian stał się jego światem. Naukę kontynuował w klasie prof. Pawła Zawadzkiego na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a następnie w Zürcher Hochschule der Künste pod kierunkiem prof. Konstantina Scherbakova. Dziś, oprócz działalności koncertowej, sam prowadzi zajęcia ze studentami w swojej macierzystej uczelni.

Doświadczenie i sukcesy Alexewicza

Choć Alexewicz ma zaledwie 25 lat, jego dorobek artystyczny imponuje. Dwukrotnie zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, w 2017 i 2020 roku, co otworzyło mu drogę na międzynarodowe sceny. Jest laureatem nagród w konkursach w Görlitz, Düsseldorfie, Bukareszcie, Aarhus i Paryżu, a w 2024 roku zwyciężył w prestiżowym konkursie Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii, zdobywając wszystkie nagrody specjalne.

Na scenie wyróżnia się precyzyjną techniką i głębokim zrozumieniem stylu Chopina. Krytycy określają jego interpretacje jako "nowoczesne, pełne emocji, ale pozbawione efekciarstwa". Pianista ma na koncie trzy albumy fonograficzne - debiutancki z 2019 roku oraz kolejne z 2021 i planowany na 2026, poświęcone twórczości Chopina, Ravela, Liszta i Beethovena.

Wrocław kibicuje swojemu artyście

Podczas konkursu Piotrowi Alexewiczowi kibicuje nie tylko rodzina, ale całe jego rodzinne osiedle Borek. Na ogrodzeniu jednego z budynków przy alei Akacjowej zawisł baner z napisem "Piotrze, 3maMy kciuki. Sympatycy z Akacjówki". Wrocławianie wspierali go także cztery lata temu podczas XVIII edycji konkursu. "To niezwykłe, że ludzie, z którymi na co dzień się mijam, tak mocno trzymają za mnie kciuki. To dodaje siły" - przyznał pianista w jednym z wywiadów.

Kiedy odbędzie się finał Konkursu Chopinowskiego?

Przed Piotrem Alexewiczem i pozostałymi finalistami najważniejszy moment w ich karierze. Występy finałowe odbędą się w dniach 18-20 października, a dzień wcześniej, 17 października, zaplanowano przerwę na uroczystości upamiętniające 176. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Tego wieczoru w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zabrzmi "Requiem" Mozarta.

