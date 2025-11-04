3 listopada, w wieku 84 lat zmarł Jerzy Derfel - legendarny pianista, kompozytor i dyrygent, którego piosenki wykonywali m.in. Alicja Majewska, Wojciech Młynarski czy Ewa Bem. Artysta skomponował muzykę do kultowego filmu "Miś", w którym wcielił się w rolę dyrygenta. O jego śmierci poinformowały w mediach społecznościowych m.in. aktorki Joanna Trzepiecińska oraz Maja Komorowska.

Znamy szczegóły pogrzebu Jerzego Derfla. Gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie kompozytora?

Teraz Trzepiecińska podzieliła się z odbiorcami także nekrologiem słynnego kompozytora, z którego dowiadujemy się o szczegółach pogrzebu. Ostatnie pożegnanie Derfla odbędzie się 7 listopada. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowej w Warszawie.

Po mszy żałobnicy przejdą w orszaku na warszawskie Stare Powązki, gdzie artysta spocznie w grobie obok swojej żony, Jadwigi Swirtun-Derfel.

Kim był Jerzy Derfel?

Jerzy Derfel zapisał się w pamięci Polaków jako kompozytor i pianista, który współpracował przez wiele lat z legendarnym polskim autorem tekstów Wojciechem Młynarskim. Jego piosenki (w sumie miał ich na koncie ok. 200) wykonywały również takie gwiazdy, jak m.in. Ewa Bem, Halina Kunicka, Magda Umer, Artur Barciś i wspomniana Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku").

W 1975 r. jego kompozycja "Bywają takie dni" do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniosła Alicji Majewskiej zwycięstwo w koncercie "Debiuty" podczas Festiwalu w Opolu.

Jerzy Derfel stworzył też muzykę do takich filmów i seriali, jak m.in. "Miś" i "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?" Stanisława Barei (w tym pierwszym wcielił się w dyrygenta), "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy i "Droga" Sylwestra Chęcińskiego oraz spektaklu Teatru Telewizji "Rozmowy przy wycinaniu lasu" w reżyserii Stanisława Tyma.

W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

