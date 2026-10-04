Zaz, Imany i Michał Szpak na jednej scenie. French Touch wraca do Warszawy

Tegoroczna gala French Touch odbędzie się pod hasłem "Oh là là!". Jak tłumaczy Daniel Teboul, organizator wydarzenia, wyrażenie może oznaczać zachwyt, zdziwienie, podziw, a czasem niedowierzanie. Właśnie takie emocje ma wywołać program przygotowany na tegoroczną edycję.

Jedną z głównych gwiazd wieczoru będzie dobrze znana polskiej publiczności Zaz. Francuska wokalistka zdobyła popularność dzięki piosence "Je veux", a w ubiegłym roku wydała album "Sains et saufs". To jej najbardziej osobisty materiał, poświęcony wolności, przebaczeniu i życiowym zmianom.

Do Warszawy przyjedzie również Imany, której największymi przebojami pozostają "You Will Never Know" i "Don't Be So Shy". Wokalistka łączy pop, soul i folk, a w ostatnich latach koncertowała z projektem "Voodoo Cello". Znane utwory wykonywała w nim przy akompaniamencie ośmiu wiolonczel.

Francuską część programu uzupełnią wykonawcy związani z widowiskiem "Balavoine, Ma Bataille". Projekt powstał z okazji 40. rocznicy śmierci Daniela Balavoine'a i przypomina najważniejsze piosenki artysty. W jego obsadzie znaleźli się m.in. zwycięzcy francuskiego "The Voice" Aurélien Vivos i Nour.

Michał Szpak zaśpiewa z francuskimi artystami

Na gali pojawią się także Michał Szpak, Zalia, Ania Rusowicz oraz zespół BEMY. Polscy wykonawcy zaprezentują się solo, ale część programu przygotują wspólnie z gośćmi z Francji. Piosenki zabrzmią w aranżacjach opracowanych specjalnie na ten koncert.

Zalia i Ania Rusowicz zadebiutują na scenie French Touch. BEMY wraca natomiast na wydarzenie po dziesięciu latach. Bracia po raz pierwszy wzięli udział w gali w 2016 roku.

Muzyczną część wieczoru uzupełni występ La Nouvelle Ève, jednego z najstarszych paryskich teatrów rewiowych. Artyści przywiozą do Warszawy program oparty na tańcu, efektownych kostiumach i klasycznym francuskim kankanie.

Podczas gali wręczona zostanie również statuetka Marianne d'Honneur. Nagroda trafia do osób zasłużonych dla polsko-francuskich relacji. W poprzednich latach otrzymali ją m.in. Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Kieślowski, René Goscinny, Iga Świątek i Jean-Michel Jarre.

Gala French Touch rozpocznie się 26 października o godz. 19:30 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Telewizyjną transmisję zaplanowano na 28 października o godz. 22:00 w Polsacie.