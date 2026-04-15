Za nami finał ogólnopolskiego konkursu "Młody Muzyk Roku", współorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz stację TVP Kultura. W ramach przeglądu, który odbywa się co dwa lata, specjalnie powołane jury wyłania spośród młodych artystów tego najlepszego. Instrumentalista zostaje tym samym reprezentantem Polski na Eurowizji dla Młodych Muzyków. Choć wydarzenie nie jest tak popularne, jak Konkurs Piosenki Eurowizji czy Eurowizja Junior, nasz kraj święci w nim triumfy od wielu lat.

Czym jest Eurowizja dla Młodych Muzyków?

Eurowizja dla Młodych Muzyków (Eurovision Young Musicians) w tym roku odbędzie się w Erywaniu - stolicy Armenii. Koncert finałowy zaplanowano na 6 czerwca. W rywalizacji zaprezentują się przedstawiciele 11 państw - w tym Polski.

Konkurs odbywa się co dwa lata. Udział w nim biorą utalentowani instrumentaliści w wieku 12-21 lat, którzy wykonują muzykę klasyczną. Na wielkiej scenie występują na żywo, przy akompaniamencie widowiskowej orkiestry. Europejska Unia Nadawców organizuje wydarzenie od 1982 r., promując tym samym młode talenty - nie tylko wokalne - z całej Europy.

Michał Stochel pojedzie na Eurowizję w biało-czerwonych barwach. Wcześniej zasłynął w "Mam talent"

14 kwietnia 2026 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie wybrano "Młodego Muzyka Roku". Został nim Michał Stochel, zdobywając nie tylko uznanie jury, lecz także nagrodę od publiczności. To nie pierwszy raz, gdy akordeonista pokazał swój talent szerszej publiczności. W 2016 r., gdy miał zaledwie 8 lat, wziął udział w castingach do programu "Mam talent", gdzie zachwycił telewizyjnych jurorów. Dostał trzy razy na "tak", a Małgorzata Foremniak poprosiła go nawet o autograf, stwierdzając, że w przyszłości trudno będzie dobić się do młodego muzyka, bo zostanie gwiazdą.

O reprezentowanie Polski w Erywaniu walczyli także: Jakub Derej (fortepian), Zoja Syguda (skrzypce), Lena Maruchacz (saksofon), Antoni Serwa (puzon), Natan Supeł (marimba) oraz Paulina Długosz (wiolonczela).

Polska od lat święci triumfy na Eurowizji dla Młodych Muzyków

Warto zaznaczyć, że Polska od lat króluje na Eurowizji dla Młodych Muzyków. Obecnie jest drugim - zaraz po Austrii - państwem uczestniczącym, które zdobyło największą liczbę zwycięstw. Pierwszy reprezentant naszego kraju zgłoszony został do konkursu w 1992 r. - dwa lata przed debiutem Edyty Górniak na "głównej" Eurowizji. To wtedy Polska odnotowała pierwsze zwycięstwo, które wywalczył Bartłomiej Nizioł grający na skrzypcach. W biało-czerwonych barwach triumfowali później jeszcze Stanisław Drzewiecki (fortepian) w 2000 r. oraz Łukasz Dyczko (saksofon) w 2016 r.

