17 października w Krakowie zakończy się SILENCE Music Festival - jedno z najbardziej innowacyjnych wydarzeń kulturalnych w Europie, łączące muzykę klasyczną, sztukę współczesną, naukę i performance. Organizatorem wydarzenia jest SILENCE Collective: Małopolska Manufaktura Sztuki i Fundacja Friedmana.

W tegorocznym programie SILENCE Music Festival, który rozpoczął się 24 sierpnia znalazło się 9 wydarzeń, które odbywały się m.in. w Pałacu Radziwiłłów w Balicach i Pałacu Nieśmiertelności w Krakowie. Wśród nich m.in. koncert-performance "Plan Beeeeee" z wykorzystaniem dźwięków wydawanych przez… owce i piłę koncertową.

Na zakończenie organizatorzy zaplanowali dwie muzyczne opowieści, przypominające o sile muzyki, buncie i solidarności.

12 października w Hali 100-lecia KS Cracovia zabrzmi monumentalne dzieło Frederica Rzewskiego - cykl 36 wariacji "The People United Will Never Be Defeated!" inspirowany chilijską pieśnią protestu. Niemiecki pianista - Kai Schumacher, znany z odważnych interpretacji muzyki współczesnej, zaprezentuje utwór jako manifest solidarności i buntu. Koncertowi towarzyszyć będą multimedialne projekcje stworzone z rysunków osób w spektrum autyzmu z "Farmy Życia" w Więckowicach i "Słodkich Cytryn" z Kolonii, oraz instalacja "Poliphony - Voices of Inclusion".

"Rysunkami poruszy sam pianista" - mówi Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny SILENCE Music Festival. "W jaki sposób? Będzie miał na głowie elektroencefalograf - dane z mózgu pianisty będą poruszały animacje stworzone na kanwie rysunków osób ze spektrum autyzmu. Nie będzie to wydarzenie patetyczne, lecz włączające. Naszym marzeniem jest niejako przedłużenie manifestu IX Symfonii Beethovena i jego 'Ody do radości'" - dodaje Zubik.

Wstęp na wydarzenie jest wolny! Organizatorzy w szczególny sposób zapraszają osoby zagrożone wykluczeniem m.in. osoby ze spektrum autyzmu i różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mecenasem wydarzenia jest HSBC.

17 października SILENCE Music Festival przeniesie się do barokowego kościoła przekształconego w klub Hedwig's (Stradom House), gdzie odbędzie się "Baroque Disco" - barokowy rave przywracający muzyce takich mistrzów jak Vivaldi, Biber czy Uccellini, przypominający taneczny i żywiołowy charakter tych utworów. Muzyka zyska nową energię dzięki aranżacjom Piotra Peszata, kompozytora i artysty dźwiękowego.

"W Baroque Disco estetyka muzyki klasycznej ー m.in. kompozycji Rameau, Vivaldiego czy Bibera - oraz zespołu instrumentów historycznych zostaje zderzona z silnie zrytmizowaną elektroniką, której zdecydowanie bliżej do przestrzeni klubowej niż do sal koncertowych" - mówi Piotr Peszat.

Za koncepcję wydarzenia odpowiadają: Mateusz Zubik oraz ikona polskiej mody - Gosia Baczyńska. Na scenie pojawi się ORKIEsilenceTRA pod batutą Aleksandry Owczarek. Za opracowanie wizualnej części koncertu odpowiada Jan K. Argasiński (Uniwersytet Jagielloński / Sano - Centrum Medycyny Obliczeniowej).

Dzięki zastosowaniu okularów VR uczestnicy Baroque Disco przeniosą się w zupełnie inny wymiar muzyki i ruchu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - obowiązuje jedynie wcześniejsze wypełnienie formularza (liczba miejsc ograniczona): silencemusicfestival.pl/formularz-baroque-disco

Początek wydarzenia o godz. 20.00. Kolejna edycja SILENCE Music Festivalu za rok. Więcej informacji: silencemusicfestiwal.pl

