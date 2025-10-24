Za nami wielki finał tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Ostatnie występy uczestników odbywały się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a o zwycięstwo walczyli Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Późno w nocy, z poniedziałku na wtorek, ogłoszono wyniki. Złoty medal zupełnie nieoczekiwanie zdobył Amerykanin Eric Lu, który w 2015 r. zajął czwarte miejsce w tym konkursie. Wcześniej bukmacherzy w gronie faworytów wymieniali Kevina Chena, Shiori Kuwaharę i Tianyao Lyu. Publiczność również miała swoje typy.

Werdykt konkursu zszokował niektórych oglądających, przez co jury musiało nasłuchać się wielu głosów krytyki. Po ogłoszeniu zwycięzcy w sieci nie brakowało opinii twierdzących, że eksperci się pomylili. Widzowie zwracali uwagę m.in. na to, że w interpretacjach Erica Lu brakowało emocji, które z kolei prezentowali inni, pokonani przez niego pianiści.

Jedno jest pewne - emocji w trakcie występów na Konkursie Chopinowskim nie brakowało. W sieci aż wrzało nie tylko po finałowym werdykcie, lecz także przy okazji każdego z wcześniejszych etapów, gdy oglądający komentowali poczynania pianistów oraz opinie jury. Najwięcej poruszenia widać było jednak wśród uczestników, którzy w wielkim stresie walczyli o jedno z najważniejszych wyróżnień muzyki klasycznej. Na ich twarzach malowały się wszelkie możliwe emocje, a podczas wykonów doskonale widać było, kto najgłębiej wczuwa się w prezentowany materiał.

Telewizja Polska opublikowała żartobliwy filmik z Konkursu Chopinowskiego

Telewizja Polska, na skutek wciąż trwającej zawziętej dyskusji o Konkursie Chopinowskim, stworzyła filmik, którym postanowiła rozładować napięcie panujące w mediach i internecie. Stacja wykorzystała do tego fragmenty występów uczestników, którzy swoją charakterystyczną mimiką twarzy wyróżniali się na tle innych.

"Nie tylko muzyka ale i mimika wybitnych pianistów Konkursu Chopinowskiego zostanie z nami na długo" - czytamy na Facebooku i Instagramie TVP.

Nagranie TVP wywołało skrajne reakcje wśród internautów. Część z nich oburzyła się

Choć nagranie w założeniu miało mieć humorystyczny wydźwięk, nie wszyscy internauci zaśmiali się z żartu Telewizji Polskiej. Spora część miłośników Chopina skomentowała filmik, wyrażając swoje oburzenie.

"Głupie...", "Wyjątkowo żenująca jest ta telewizja", "Nie rozumiem, po co wrzucać coś takiego, ewidentnie ośmieszając tych ludzi poprzez wycinanie najbardziej memicznych fragmentów. Każdy z nas ma jakąś mimikę i każdy z nas robi dziwne grymasy pod wpływem stresu", "Naprawdę? Ale to słabe" - czytamy wśród krytycznych komentarzy.

Pod wpisem TVP znalazło się także kilku obrońców, którym filmik przypadł do gustu. "A mnie to wcale nie oburza i uważam, że nikogo tutaj się nie obraża, wręcz przeciwnie... Myślę, że te emocje pianistów nie tylko pomagają im odtworzyć i przekazać muzykę Chopina, ale dla nas widzów są jednym z elementów ogólnego wrażenia tego przekazu", "Cudne... Przeżywanie jest niesamowite" - piszą zachwyceni przygotowanym materiałem melomani.

