Jakub Józef Orliński to kontratenor, śpiewak i b-boy, którego talent znany jest już na całym świecie. Urodził się w 1990 r. w Warszawie, w rodzinie silnie zakorzenionej w sztukach artystycznych oraz architektonicznych. Już w wieku ośmiu lat śpiewał w amatorskim chórze, a przez kolejne lata rozwijał swoją pasję do muzyki renesansowej, ruchu i tańca. Z czasem Polak zdobył uznanie słuchaczy oraz ekspertów z całego świata - w szczególności dzięki swojej wyjątkowej technice wokalnej i emocjonalnym występom.

Orliński może pochwalić się imponującym muzycznym wykształceniem. Ukończył studia w klasie śpiewu dr hab. Anny Radziejewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a następnie został absolwentem prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku, gdzie doskonalił swój warsztat pod kierunkiem Edith Wiens.

Jakub Józef Orliński od dziecka pasjonował się śpiewem, muzyką klasyczną i breakdance'em

Artysta od najmłodszych lat łączył pasję do muzyki z zamiłowaniem do breakdance'u. Występował i zdobywał nagrody w zawodach tanecznych, a zdobyte doświadczenia sceniczne wykorzystał następnie na prestiżowych scenach, takich jak Metropolitan Opera czy Carnegie Hall w Nowym Jorku oraz Royal Opera House w Londynie. Międzynarodowy rozgłos przyniosło mu wykonanie arii "Vedrò con mio diletto" z opery "Il Giustino" Antonio Vivaldiego podczas festiwalu w Aix-en-Provence, którego fragmenty obiegły sieć i stały się prawdziwymi viralami. Od tamtej pory Orliński regularnie występuje na najważniejszych festiwalach i scenach muzyki klasycznej na świecie.

Szczególne miejsce w sercu 36-letniego śpiewaka zajmuje muzyka barokowa. Artysta słynie z odkrywania i popularyzowania rzadko wykonywanych dzieł dawnych kompozytorów. Jego albumy "Anima Sacra", "Facce d'amore", "Anima æterna", "Beyond" oraz nagrany wspólnie z Aleksandrem Dębiczem projekt "#LetsBaRock" zostały docenione przez krytyków, a także publiczność, której spodobały się współczesne wersje dzieł sprzed wielu lat.

Polski śpiewak doceniany jest także za granicą. Niedawno wystąpił u boku A$AP Rocky'ego, a wcześniej na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Orliński w swojej karierze miał okazję odebrać wiele nagród, takich jak Paszport Polityki czy Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Brytyjski "The Telegraph" zaliczył go do grona najbardziej charyzmatycznych artystów operowych świata, a amerykański "The New Yorker" określił go mianem "Justina Timberlake'a opery".

W 2024 r. Jakub Józef Orliński zapisał się na kartach historii, gdy jako pierwszy Polak wystąpił na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wykonał wówczas arię "Viens, Hymen" z operowo-baletowego widowiska "Les Indes galantes" Jeana-Philippe'a Rameau, prezentując jednocześnie swoje umiejętności taneczne. Występ ten stał się jednym z najbardziej komentowanych muzycznych momentów ceremonii.

Wraz z początkiem bieżącego roku po raz kolejny jego nazwisko znalazło się na językach fanów z całego świata, bowiem 36-latek wystąpił podczas wielkiego, charytatywnego wydarzenia w Paryżu - Gala des Pièces Jaunes 2026. U jego boku na scenie pojawił się słynny raper i ukochany Rihanny - A$AP Rocky - a akompaniowali im członkowie orkiestry oraz ceniony trębacz jazzowy o libańsko-francuskich korzeniach, Ibrahim Maalouf.

Jakub Józef Orliński wystąpi na koncercie "Wrocław Przyszłości"! Widowisko transmitowane będzie przez Polsat

Jakub Józef Orliński będzie jedną z gwiazd nadchodzącego koncertu Polsatu z okazji święta Wrocławia! 30 czerwca na Placu Wolności rozstawiona zostanie scena, na której zaśpiewają jeszcze m.in. Edyta Górniak, Alicja Szemplińska, Ralph Kaminski, Andrzej Piaseczny, Margaret czy Janusz Radek. Artystom towarzyszyć będzie Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Wrocław Przyszłości", a koncert poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Tomasz Wolny. Towarzyszyć mu będzie nowoczesna oprawa wizualna i spektakularna scenografia. W telewizyjnym widowisku gwiazdy zaprezentują nieoczywisty repertuar łączący największe hity rozrywkowe z muzyką klasyczną.

Oglądajcie "Wrocław przyszłości" już 30 czerwca od godz. 19:55 w Telewizji Polsat!

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