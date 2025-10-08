Skandal na Konkursie Chopinowskim. W sieci zawrzało od krytyki

Mimo to nie dostał się do kolejnej rundy, co wywołało oburzenie w mediach społecznościowych. "Nie ma Mateusza Dubiela? Szok!", "To niemożliwe", "Gdzie jest Mateusz Dubiel?!", "Decyzje z kategorii dziwność", "Dubiel, Wierciński, Widlarz - oni nie przeszli?", "Żarty nie werdykt", "Nie ma tam pomyłki? Bo nie widzę Mateusza Dubiela", - takie opinie można przeczytać w sieci. Do tej pory Dubiel był przedstawiany jako jeden z faworytów.