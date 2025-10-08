Skandal na Konkursie Chopinowskim. W sieci zawrzało od krytyki
Trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Już pierwszy etap wzbudził w słuchaczach niemałe emocje.
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się 2 października. Teraz ogłoszono listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, a decyzja wywołała oburzenie wśród obserwatorów wydarzenia.
Przypomnijmy, że na liście znalazło się czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz, a przewodniczący jury, Garrick Ohlsson, podkreślił, że dla młodych pianistów również pierwszy etap jest ogromnym sukcesem.
Konkurs Chopinowski: Mateusz Dubiel poza rozgrywkami
Wśród uczestników drugiego etapu zabrakło jednak Mateusza Dubiela, który swoim występem zachwycił zarówno widzów, jak i jurorów. "To prawdziwy diament" - mówiła po przesłuchaniach prof. Magdalena Lisak w rozmowie w TVP Kultura.
Mimo to nie dostał się do kolejnej rundy, co wywołało oburzenie w mediach społecznościowych. "Nie ma Mateusza Dubiela? Szok!", "To niemożliwe", "Gdzie jest Mateusz Dubiel?!", "Decyzje z kategorii dziwność", "Dubiel, Wierciński, Widlarz - oni nie przeszli?", "Żarty nie werdykt", "Nie ma tam pomyłki? Bo nie widzę Mateusza Dubiela", - takie opinie można przeczytać w sieci. Do tej pory Dubiel był przedstawiany jako jeden z faworytów.
Drugi etap konkursu rozpocznie się 9 października, a finał zaplanowany jest na 20 października.