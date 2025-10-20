Konkurs Chopinowski już po raz kolejny udowodnił, że przyciąga uwagę widzów i internautów, którzy na co dzień niekoniecznie interesują się muzyką klasyczną. Wśród gorąco dyskutujących obserwatorów znalazł się też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodajmy, że jego ojciec Andrzej Trzaskowski był pianistą, tyle że jazzowym, zaliczanym do pionierów tego gatunku w Polsce. W swojej twórczości kompozytor łączył jazz też z klasyką.

Rafał Trzaskowski wymienia swoich faworytów Konkursu Chopinowskiego

Finałowa rywalizacja z udziałem 11 uczestników odbywa się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zwycięzcę poznamy późnym wieczorem w poniedziałek. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów; dwa kolejne zaplanowano na 22 i 23 października.

O zwycięstwo w konkursie rywalizują: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Lyu (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Po niedzielnych występach Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podsumował dotychczasowych uczestników.

"Dziś William Yang absolutnie niedościgniony. Precyzja, subtelność, ani jednego niepotrzebnego ruchu. Czekałem z niecierpliwością na Miyu Shindo i znowu była świetna, ale Zitong Wang była dziś po prostu lepsza. Super wyrównany, rewelacyjny poziom, do którego dorównał Piotr Alexewicz" - ocenił prezydent Warszawy.

Jego faworytami po 2/3 finału stali się William Yang i Tianyao Lyu. Ta ostatnia - studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu - jest najmłodszą uczestniczką tegorocznego konkursu. - 21 października skończy 17 lat.

"Warsztat, emocje, znajomość kontekstu, dojrzałość - w wieku lat 17. Nie wiem - nawet jak co się nazywa. Nie jestem krytykiem muzycznym. Ale jest coś takiego co sprawia, iż wiemy, że słyszymy (widzimy) kogoś absolutnie wyjątkowego. Jak połączyć pewność siebie z pokorą, fenomenalną technikę z ryzykiem? Jak grać tak, żeby wszystko, poza grą, przestało nagle istnieć. Odpowiedź w tym roku jest jedna: Tianyao Lyu" - podsumował Chinkę Rafał Trzaskowski.

W poprzednim wpisie podkreślił, że "na szczęście odbiór muzyki jest oparty na wrażeniu subiektywnym".

Kim jest Tianyao Lyu?

Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. I nagrody na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Ettlingen (2024), I nagrody oraz Grand Prix na XXXI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (2024). Występowała z orkiestrami takimi jak Salzburg Chamber Soloists oraz Ningbo Symphony Orchestra. Koncertowała w prestiżowych salach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. w Carnegie Hall oraz Narodowym Centrum Sztuk Performatywnych w Pekinie.

