W sobotę w Erywaniu w Armenii odbył się 22. Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków. To wydarzenie organizowane co dwa lata przez Europejską Unię Nadawców (EBU), która odpowiada także za Konkurs Piosenki Eurowizji i Eurowizję Junior. O zwycięstwo rywalizują tutaj nastoletni instrumentaliści (w wieku 12-21 lat) wykonujący utwory muzyki poważnej.

Jako tegoroczny reprezentant Polski pojechał 19-letni akordeonista Michał Stochel, który wygrał w konkursie "Młody Muzyk Roku". Poza nim w Eurowizji dla Młodych Muzyków startowali przedstawiciele 10 innych państw (to maksymalna dopuszczalna liczba w tym konkursie).

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Decyzją międzynarodowego jury zwycięzcą został Michał Stochel, który wykonał Concerto Classico, Part III: Presto con fuoco Mikołaja Majkusiaka! Otrzymał on statuetkę oraz zaproszenie do występu z Armenian National Philharmonic Orchestra w sezonie 2026/2027.

Dodajmy, że to czwarte zwycięstwo Polski w Eurowizji dla Młodych Muzyków. Poprzednio triumfowali skrzypek Bartłomiej Nizioł (1992), pianista Stanisław Drzewiecki (2000) i saksofonista Łukasz Dyczko (2016).

Akordeonista dał się poznać szerokiej publiczności w 2016 r. za sprawą programu "Mam talent". Zachwycona jurorka Małgorzata Foremniak już wtedy poprosiła 8-letniego chłopca o autograf. Stwierdziła wówczas, że w przyszłości trudno będzie dobić się do młodego muzyka, bo zostanie gwiazdą.

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