"Jego solowe albumy to opowieści o ludziach, niełatwych emocjach i tym, co jeszcze nie zostało nazwane. Poruszają dogłębnie serca, zostając ze słuchaczem jeszcze długo po wybrzmieniu. Podczas jego występów publiczność daje się porwać emocjom, od wzruszenia i nostalgii po radość i zachwyt. Na chwilę zapada cisza, by po ostatnich dźwiękach ustąpić miejsca szczerym reakcjom i oklaskom" - można przeczytać w informacjach o muzyce Piotrka.

Zadebiutował w 2020 płytą "Prześwit" nagraną w studio Leszka Możdżera. Album przyniósł mu wygraną w plebiscycie WARTO "Gazety Wyborczej". Uzyskał także tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Wroclavile oraz wyróżnienie podczas festiwalu FAMA 2025. W ostatnich latach dzielił sceny ze światowej klasy kompozytorami, takimi jak Andrea Vanzo i Claudio Constantini. Solowe koncerty zagrał dotąd w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Włoszech.

W 2025 roku zdecydował się na eksperymenty z elektroniką, a efektem jest EP-ka "eutymia (music for non-existing game)". W tym samym roku opublikował album "Zorze" opartym na brzmieniu akustycznego pianina i pozytywki. Na pozytywce tworzy jako jeden z niewielu kompozytorów w Europie, a w mediach społecznościowych można zobaczyć stworzone właśnie na pozytywkę covery m.in. Billie Eilish, Lady Gagi czy Quebonafide. Wystąpił również gościnnie z Orkiestrą Męskiego Grania oraz tworzył melodie na zamówienie dla Dawida Podsiadło i Zalii.

W 2026 roku - wraz ze skrzypkiem, kompozytorem i producentem muzyki elektronicznej - wydał EP-kę "Liminal Spaces".

Piotr Paduszyński w prestiżowym studiu. "Między ciszą a dźwiękiem"

Muzyka Piotrka Paduszyńskiego zyskuje coraz większe uznanie również zagranicą - jako pierwszy polski artysta nagrał sesję live w prestiżowym BOSCO Studio. Przypomnijmy, że Bosco Session to cykl kameralnych koncertów rejestrowanych w XVI-wiecznym kamiennym gospodarstwie, otoczonym lasem w Apeninach Północnych we Włoszech. Każda sesja jest nagrywana na żywo z udziałem niewielkiej publiczności.

"Muzyka Piotra z niezwykłą precyzją porusza się między ciszą a dźwiękiem. Podczas występu artysta wykonuje własne kompozycje na fortepianie i una corda, a także odtwarza melodie, które sam zapisuje bezpośrednio na papierze do pozytywki. To ręczny, niepowtarzalny proces, dzięki któremu każdy utwór staje się w pełni autorskim dziełem. Jego najnowszy album 'Zorze' jest delikatny, niespieszny i głęboko odczuwany" - komentowali organizatorzy BOSCO Session.





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