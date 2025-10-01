Teresa Chylińska urodziła się 20 czerwca 1931 roku w Wojciechowicach. Wojnę spędziła w Warszawie, a po 1944 roku przeniosła się do Krakowa, gdzie podjęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Zdzisława Jachimeckiego.

Z Polskim Wydawnictwem Muzycznym związała się już w 1953 roku. Osiem lat później objęła kierownictwo redakcji - funkcję, którą pełniła przez wiele lat. To właśnie pod jej nadzorem powstały krytyczne edycje dzieł Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Henryka Wieniawskiego. Dyrektor PWM, Daniel Cichy, cytowany przez Radio Kraków pożegnał działaczkę następującymi słowami:

"Odeszła długoletnia redaktorka i autorka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Teresa Chylińska".

Karol Szymanowski w centrum badań

Największą pasją badawczą Chylińskiej była twórczość Karola Szymanowskiego. To jej zawdzięczamy wydanie źródłowe jego dzieł, a także opublikowanie obszernych tomów korespondencji kompozytora. Jej książki, takie jak "Karol Szymanowski i jego epoka" czy "Karol Szymanowski. Romans, którego nie było? Między Tymoszówką i Wierzbówką", stały się obowiązkową lekturą dla muzykologów i melomanów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisało we wpisie w mediach społecznościowych:

"Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Teresy Chylińskiej. Była wybitną redaktorką i muzykolożką, specjalistką w zakresie badań nad muzyką Karola Szymanowskiego".

Z inicjatywy Chylińskiej powstał także scenariusz ekspozycji w Muzeum Karola Szymanowskiego w zakopiańskiej willi "Atma". W latach 1979-1980 pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, a przez lata działała aktywnie w Sekcji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich.

Uznanie i nagrody

Praca i dorobek Chylińskiej były wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą. Otrzymała m.in. Nagrodę im. Karola Szymanowskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Gloria Artis - Zasłużony Kulturze, Nagrodę Miasta Krakowa, a także prestiżową Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku.

Jej działalność pozostawiła trwały ślad w polskiej muzykologii i edytorstwie muzycznym. Jak podkreślają środowiska akademickie, dzięki jej pracy spuścizna Szymanowskiego została nie tylko ocalona, ale i udostępniona kolejnym pokoleniom.

Dziedzictwo Teresy Chylińskiej

Śmierć Teresy Chylińskiej to ogromna strata dla polskiej kultury muzycznej. Była nie tylko badaczką i redaktorką, lecz także popularyzatorką twórczości Szymanowskiego i opiekunką jego spuścizny. Jej dorobek naukowy oraz wydawniczy sprawiają, że pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej muzykologii XX i XXI wieku.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne napisało we wtorkowym komunikacie na platformie X:

"Dziś po południu odeszła długoletnia redaktorka i autorka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - Teresa Chylińska. Rodzinie i bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia".

